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В Тюмени лучшему юному правоведу вручили коммуникатор

1 апреля 2009, 12:38
31 марта в Тюменской областной Думе состоялось награждение победителей и финалистов городской олимпиады по общественно-правовым знаниям с использованием систем КонсультантПлюс «Лучшие по праву».
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Тюмень

Победителем олимпиады «Лучшие по праву» стала Харлова Мария (10 класс, гимназия ТГУ), ей вручили коммуникатор, второе место заняла Григорьева Александра (11 класс, МОУ СОШ № 36), ее наградили цифровым фотоаппаратом Sony. 3 место поделили Манцуров Дмитрий (11 класс, МОУ СОШ № 36) и Кувшинов Александр (11 класс, лицей № 81), они получили MP4 – плееры.

В этом году в олимпиаде приняли участие 156 старшеклассников из 27 школ города Тюмени. Олимпиада проходит в четвертый раз, и за три года ее существования в ней приняли участие более 400 старшеклассников из 35 тюменских школ.

Школьники приняли участие в творческом фотоконкурсе по темам «Такие равные права – такие разные права», «Мы - большущая семья, самый младший - это я!», «Знает право весь наш класс – «Консультант» ведут у нас!». Фотоработы были размещены на сайте парламентской газеты «Тюменские известия». По итогам интернет - голосования определились победители это: Миришова Севар (МОУ СОШ № 46), Казак Дарья (МОУ СОШ № 46), Григорьева Александра (МОУ СОШ № 36), также специальным призом от редакции газеты «Тюменские известия» был награжден Крюков Данил (11 класс, гимназия № 83).

Творческие работы школьников были размещены на выставке в Большом зале заседаний областной Думы.

Преподаватели школ приняли участие в конкурсе: они представили планы проведения уроков внеклассных или иных мероприятий на тему «Профориентация и трудовое законодательство» с использованием систем КонсультантПлюс. Победителем стала Анищенко Алена Александровна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 46. За победу она получила цифровой фотоаппарат.

Всем школьникам, которые пришли в областную Думу, вручили благодарственные письма и подарки, а также диск «КонсультантПлюс: Средняя Школа. Выпуск Весна 2009».

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