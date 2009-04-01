В России начался рекордный весенний призыв в армию

Как сообщил замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Смирнов, осенью 2008 года призывалось 219 тыс. человек, весной - 133,2 тысячи человек.
"Сомнений, что плановое задание будет выполнено, нет", - подчеркнул генерал.
Кроме того, в ходе нынешнего весеннего призыва будут уволены одновременно военнослужащие, отслужившие 1,5 и 1 год. Всего увольняется - 228,4 тыс. человек. (из ВС РФ - 175,7 тыс.чел.). Из них прослужили 1,5 года 103,4 тысяч человек (в ВС РФ - 72,2 тыс.чел). Прослужили 1 год 125 тыс. человек (в ВС РФ - 95 тыс. человек).
В армии останутся только военнослужащие, призванные на 1 год. Замглавы Генштаба сообщил, что в ходе весеннего призыва для освидетельствования призывников будут привлекаться военные медики. Врачи-специалисты военно-медицинских учреждений будут привлечены для работы в составе медицинских комиссий в близлежащих военных комиссариатах муниципальных образований.
Россияне с 1 апреля получат возможность сообщить о нарушениях закона в работе военных комиссариатов и обратиться за любой консультацией в специально открываемых для этого консультационных пунктах, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) РФ.
"По указанию Главного военного прокурора РФ Сергея Фридинского в связи с началом очередного призыва на военную службу с 1 апреля по всей стране в военных прокуратурах возобновляется работа консультационных пунктов и телефонов "горячих линий", - говорится в сообщении ведомства. В нем отмечено, что всего будут работать 76 консультационных пунктов в 72 населенных пунктах России, адреса и контактные телефоны которых публикуются в местных СМИ.
"Военнослужащие, призывники, их родители и другие заинтересованные лица могут обратиться за любой консультацией по вопросам призыва и прохождения военной службы, организации работы призывных комиссий, а также сообщить о нарушениях закона со стороны работников военных комиссариатов либо иных должностных лиц", - говорится в документе.
В прокуратуре сообщили, что центральный консультационный пункт действует в Москве в Главной военной прокуратуре (пер. Хользунова, д.14, тел. (499) 244-52-75). Помимо этого в столице будут работать аналогичные пункты при военной прокуратуре Московского военного округа (г. Москва, ул. Садовническая, д.62, тел. (495) 950-76-23) и Московской городской военной прокуратуре (г. Москва, Хорошевское шоссе, д.38 "Д", тел. (495) 693-59-49).