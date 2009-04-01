В России начался рекордный весенний призыв в армию

Кроме того, в ходе нынешнего весеннего призыва будут уволены одновременно военнослужащие, отслужившие 1,5 и 1 год. Всего увольняется - 228,4 тыс. человек. (из ВС РФ - 175,7 тыс.чел.). Из них прослужили 1,5 года 103,4 тысяч человек (в ВС РФ - 72,2 тыс.чел). Прослужили 1 год 125 тыс. человек (в ВС РФ - 95 тыс. человек).