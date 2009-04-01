Тюменцы получили штрафы ГИБДД по почте

В целом же ситуация по области улучшилась. Так, еще в мае прошлого года, до установки камер, по сообщению начальника отдела дорожно-патрульной службы, розыска и исполнения административного законодательства тюменской Госавтоинспекции Александра Лиханова, сократилось число ДТП и количество пострадавших в них людей, снизилось число грубых нарушений правил дорожной безопасности и числа ДТП с участием детей до 16 лет.