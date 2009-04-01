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Тюменцы получили штрафы ГИБДД по почте

1 апреля 2009, 10:54
14 водителей получили квитанции об уплате штрафов ГИБДД по почте за истекшие 9 месяцев. Из них 9 нарушили правила парковки, 3 – проехали на запрещающий сигнал светофора, 2 – превысили скоростной режим.
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Тюмень

Напомним, ответственность за нарушения ПДД, зафиксированные приборами фото, видеосъемки и устройствами, работающими в автоматическом режиме, была введена в России с 1 июля 2008 года.

Такое низкое количество штрафов объясняется, к сожалению не низким числом противоправных действий, а трудностью их доказуемости. При фиксации правонарушения компьютер выдает фотографии с указанием государственных регистрационных знаков автомобиля, на котором было совершено нарушение. Исходя из полученных документов, сотрудники ГИБДД выносят постановление.

Однако тюменские водители, узнав о технической новинке, поспешили вооружиться знаниями о способах обмана «роботов». Так, многие не спешат мыть номерные знаки, чтобы камерам было «труднее» определить нарушителя. Впрочем, пристегиваться ремнем безопасности теперь стали почти все водители.

В целом же ситуация по области улучшилась. Так, еще в мае прошлого года, до установки камер, по сообщению начальника отдела дорожно-патрульной службы, розыска и исполнения административного законодательства тюменской Госавтоинспекции Александра Лиханова, сократилось число ДТП и количество пострадавших в них людей, снизилось число грубых нарушений правил дорожной безопасности и числа ДТП с участием детей до 16 лет.

Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.

#Новости#Штрафы#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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