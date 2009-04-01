Тюменцы получили штрафы ГИБДД по почте

Напомним, ответственность за нарушения ПДД, зафиксированные приборами фото, видеосъемки и устройствами, работающими в автоматическом режиме, была введена в России с 1 июля 2008 года.
Такое низкое количество штрафов объясняется, к сожалению не низким числом противоправных действий, а трудностью их доказуемости. При фиксации правонарушения компьютер выдает фотографии с указанием государственных регистрационных знаков автомобиля, на котором было совершено нарушение. Исходя из полученных документов, сотрудники ГИБДД выносят постановление.
Однако тюменские водители, узнав о технической новинке, поспешили вооружиться знаниями о способах обмана «роботов». Так, многие не спешат мыть номерные знаки, чтобы камерам было «труднее» определить нарушителя. Впрочем, пристегиваться ремнем безопасности теперь стали почти все водители.
В целом же ситуация по области улучшилась. Так, еще в мае прошлого года, до установки камер, по сообщению начальника отдела дорожно-патрульной службы, розыска и исполнения административного законодательства тюменской Госавтоинспекции Александра Лиханова, сократилось число ДТП и количество пострадавших в них людей, снизилось число грубых нарушений правил дорожной безопасности и числа ДТП с участием детей до 16 лет.
Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.