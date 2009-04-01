Тюменское отделении СвЖД готовится к вводу дополнительных «летних» маршрутов

Вновь запустят фирменный поезд № 59 «Тюмень», сообщением Тюмень – Москва. Он будет ходить по четным дням в течение всего летнего сезона. Также будет организована прямое сообщение Тюмень - Адлер.
Планируется сформировать пять дополнительных вагонов (два купейных и три плацкартных), которые будут присоединяться к поездам Свердловской железной дороги, следующим по этому направлению. Отправление данного состава назначено на определенные даты (31 мая, 2, 5, 7, 10, 12 июня и т.д.).
Не останутся без внимания и традиционные детские перевозки. Для организованных групп детей с севера Тюменской области планируется сформировать два специализированных поезда: Новый - Уренгой – Адлер и Новый – Уренгой Анапа.
Напоминаем, что продажа билетов на все поезда, сформированные Свердловской железной дорогой, в том числе и на дополнительные, открыта за 45 суток. Также существует услуга заказа проездных документов через Интернет, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.