Тюменское отделении СвЖД готовится к вводу дополнительных «летних» маршрутов

Планируется сформировать пять дополнительных вагонов (два купейных и три плацкартных), которые будут присоединяться к поездам Свердловской железной дороги, следующим по этому направлению. Отправление данного состава назначено на определенные даты (31 мая, 2, 5, 7, 10, 12 июня и т.д.).