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Тюменское отделении СвЖД готовится к вводу дополнительных «летних» маршрутов

1 апреля 2009, 11:39
С 28 мая, с начала ввода в действие летнего графика движения поездов, на Тюменском отделении будут организованы дополнительные маршруты.

Вновь запустят фирменный поезд № 59 «Тюмень», сообщением Тюмень – Москва. Он будет ходить по четным дням в течение всего летнего сезона. Также будет организована прямое сообщение Тюмень - Адлер.

Планируется сформировать пять дополнительных вагонов (два купейных и три плацкартных), которые будут присоединяться к поездам Свердловской железной дороги, следующим по этому направлению. Отправление данного состава назначено на определенные даты (31 мая, 2, 5, 7, 10, 12 июня и т.д.).

Не останутся без внимания и традиционные детские перевозки. Для организованных групп детей с севера Тюменской области планируется сформировать два специализированных поезда: Новый - Уренгой – Адлер и Новый – Уренгой Анапа.

Напоминаем, что продажа билетов на все поезда, сформированные Свердловской железной дорогой, в том числе и на дополнительные, открыта за 45 суток. Также существует услуга заказа проездных документов через Интернет, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.

#Новости#Железные дороги#Ксения#Общество
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