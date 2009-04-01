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Тимошенко вошла в топ-10 самых красивых дам-политиков мира

1 апреля 2009, 13:38
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко попала в топ-54 самых красивых женщин-политиков в мире, который составило британское издание Daily Mail. Тимошенко заняла в этом рейтинге 8-е место.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко попала в топ-54 самых красивых женщин-политиков в мире, который составило британское издание Daily Mail. Тимошенко заняла в этом рейтинге 8-е место.

Как сообщает издание, самой красивой политической деятельницей признана 30-летняя конгресс-вумен из Перу Лучиана Леон - блондинка с белоснежной улыбкой.

На втором месте оказалась ее соотечественница, 47-летняя Мэрседес Араоз - министр внешней экономики и туризма Перу. Третье место заняла 32-летняя Сара Латифе Руиз Чавес из Мексики.

Четвертой стала министр равных возможностей Италии, 32-летняя итальянка Мара Карфанья, или, как ее называют в народе, Прекрасная Мара, которая в 1997 году официально заняла 6-е место на конкурсе красоты Мисс Италия.

На пятой позиции - 27-летняя Юри Фудзикава, известная в Японии как своей гламурностью, так и своей политической успешностью.

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева оказалась на 12-м месте.

Сара Пэйлин, выступавшая в роли кандидата на пост вице-президента США в конце 2008 года, заняла 24-е место.

На 34-м месте оказалась нынешняя госсекретарь США 61-летняя Хиллари Клинтон. За ней следует бывшая кандидат в президенты Франции 55-летняя Сеголен Руаяль (36-е место).

В рейтинге британского издания не оказалось ни одной британки. В целом, лидерами рейтинга по числу кандидаток являются США, Испания, Мексика и Израиль, выдвинувшие в рейтинг по четыре красавицы-политика.

Как сообщалось, третий год подряд Юлию Тимошенко называют "Самой сильной женщиной страны" в ежегодном конкурсе "Сильная и стильная", который проводит среди читательниц редакция "Женского журнала".

#Новости#Красота#Тимошенко#Женщины#Таня#Политика
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