10 место: Самые знаменитые близнецы в истории – это Ромул и Рем. Согласно легенде, они были сыновьями бога Марса. Дабы погубить Ромула и Рема, их сбросили в реку, но детей спасла и выкормила волчица.
9 место: Брат-близнец был у отца Иоганна-Себастяна Баха, Иоганна-Амбросиуса. Братья были так похожи, что даже их жены не могли их отличить. Оба они были музыкантами, и часто даже их музыка была совершенно идентична.
8 место: Славную страницу в историю развития техники вписали изобретатели-близнецы Огюст и Жан Феликс Пиккары. Оба закончили летную школу и стали летчиками-любителями.
7 место: В американской прессе упоминалось, что у Элвиса Пресли тоже был брат-близнец. К сожалению, он погиб при рождении из-за врачебной ошибки.
6 место: Тремя братцами по фамилии Джиб была основана группа Bee Gees: старшего брата зовут Барри, а младшие Робин и Морис – близнецы.
5 место: Близнецами являются музыканты, братья Борис и Константин Грим.
4 место: Оборону ЦСК сегодня трудно представить без похожих друг на друга, как две капли воды, Алексея и Василия Березуцких.
3 место: Среди девушек самыми знаменитыми близнецами стали актрисы Эшли и Мэри Кейт Олсен. Они – самые юные миллионерши в истории Америки: свой первый миллион они заработали в возрасте 10 лет.
2 место: Близнецами (уникальный случай в политике!) являются президент Польши Лех Качиньский и премьер-министр этой страны Ярослав Качиньский. Последний, кстати, поначалу министром быть не хотел, поскольку никогда не работал в правительстве.
1 место: Самые знаменитые близнецы Советского Союза – это братья Владимир и Юрий Торсуевы: Сыроежкин и Электроник. Во время съемок их было совершенно невозможно отличить, хотя в жизни есть один простой способ: у одного из них, Юрия, действительно есть знаменитая родинка. Именно Юрий сыграл Сыроежкина.