1 место: Самые знаменитые близнецы Советского Союза – это братья Владимир и Юрий Торсуевы: Сыроежкин и Электроник. Во время съемок их было совершенно невозможно отличить, хотя в жизни есть один простой способ: у одного из них, Юрия, действительно есть знаменитая родинка. Именно Юрий сыграл Сыроежкина.