Мировой кинопрокат в 2008 году поставил рекорд по сборам

Такие данные, сообщает Reuters, во вторник обнародовала Американская ассоциация кинопроизводителей (MPAA), представляющая крупнейшие голливудские киностудии.
В США и Канаде в 2008 году общие сборы всех кинофильмов, вышедших в прокат, составили 9,8 миллиарда долларов - на 1,7 процента больше, чем в 2007 году. В других странах мира выручка от продажи билетов в кино в 2008 году выросла на 7 процентов до 18,3 миллиарда долларов.
Рекордные кассовые сборы, отмечается в отчете Ассоциации, частично связаны с подорожанием билетов. Например, в США и Канаде средняя стоимость билета в кино в 2008 году выросла на 4,4 процента. При этом число проданных в 2008 году билетов - около 1,4 миллиарда - оказалось сопоставимо с результатами прошлых лет. В четвертом же квартале 2008 года в Северной Америке было продано на 7 процентов больше билетов в кино, чем за аналогичный период предыдущего года.
В 2008 году на мировые киноэкраны было выпущено 610 кинофильмов - на 11 больше, чем годом ранее.
Самым успешным фильмом прошедшего года стал "Темный рыцарь", собравший по всему миру более 1 миллиарда долларов. В США и Канаде эта картина заработала 531 миллион, заняв первое место в списке кассовых лидеров. На втором месте по сборам в Северной Америке оказался "Железный человек" (318,4 миллиона долларов), на третьем - "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа" (317,1 миллиона долларов).
Эксперты прогнозируют, что 2009 год станет еще более успешным для киноиндустрии. Так, компания Screen Digest, занимающаяся исследованием кинорынка, считает, что во время кризиса жители США и стран Европы предпочтут поход в кино более дорогостоящим видам развлечений. При этом в прогнозе Screen Digest, опубликованном в конце 2008 года, подчеркивалось, что даже в условиях кризиса привлечь зрителей в кинотеатры смогут только качественные фильмы.