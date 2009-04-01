Мировой кинопрокат в 2008 году поставил рекорд по сборам

Рекордные кассовые сборы, отмечается в отчете Ассоциации, частично связаны с подорожанием билетов. Например, в США и Канаде средняя стоимость билета в кино в 2008 году выросла на 4,4 процента. При этом число проданных в 2008 году билетов - около 1,4 миллиарда - оказалось сопоставимо с результатами прошлых лет. В четвертом же квартале 2008 года в Северной Америке было продано на 7 процентов больше билетов в кино, чем за аналогичный период предыдущего года.