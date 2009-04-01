Бездомный котенок - антикризисный талисман тюменки

Год назад в жизни Инны наступила черная полоса. От нее ушел любимый человек, ее сократили на работе, а из квартиры, которую снимала девушка, пришлось уехать. Инна вернулась домой к родителям. Одинокие вечера проводила в интернете, жалуясь на судьбу подругам в социальных сетях. Там-то она и нашла свою удачу.
Подруги, уставшие слушать жалобы на жизнь, указали ей на существ, которые были намного несчастливее ее – на бездомных собак и кошек. «Когда я увидела эти грустные глаза на фотографиях, мне захотелось приютить их всех сразу!»- рассказывает Инна. Само собой, сделать ей это не позволили жилищные условия, но на одного котенка родители согласились. Выбор пал на трехцветную или «черепаховую» Искорку.
В народе бытует мнение, что трехцветные кошки приносят удачу. Когда через неделю после прихода «нового жильца» Инну взяли на новую работу, она об этом вспомнила. Казалось, в кризис работу не найти, но девушка устроилась работать менеджером в одну из строительных фирм города с достойной заработной платой.
Прочие неудачи так же удалились: лампочки перестали перегорать в самый неподходящий момент, водители машин начали уступать дорогу, а мужчины – услужливо открывать двери. Да и сама Инна заметила, что стала чаще улыбаться. И пусть ей пока не встретился прекрасный принц (это было бы слишком похоже на сказку), он точно ждет ее в будущем. В этом Инна уверена, ведь когда она думает о хорошем, черепаховая Искорка каждый раз одобрительно мурлычет.
Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.