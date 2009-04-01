Бездомный котенок - антикризисный талисман тюменки

Прочие неудачи так же удалились: лампочки перестали перегорать в самый неподходящий момент, водители машин начали уступать дорогу, а мужчины – услужливо открывать двери. Да и сама Инна заметила, что стала чаще улыбаться. И пусть ей пока не встретился прекрасный принц (это было бы слишком похоже на сказку), он точно ждет ее в будущем. В этом Инна уверена, ведь когда она думает о хорошем, черепаховая Искорка каждый раз одобрительно мурлычет.