1 апреля институт транспорта ТюмГНГУ отмечает 10-летие

Перспективы у института транспорта были, есть и будут - ведь здесь накоплен уникальный опыт по подготовке инженерно- технических кадров для важнейших отраслей экономики. Достаточно сказать, что впервые транспортный факультет индустриального института был создан в 1970 году, а молодежи, желающей освоить специальности этого профиля, меньше не становится.