1 апреля институт транспорта ТюмГНГУ отмечает 10-летие

По словам директора института транспорта Владимира Бауэра, 10 лет назад корпус по улице Мельникайте, 72, выглядел совсем иначе и снаружи и внутри. Многое изменилось: сейчас студентов встречают уютные аудитории, мультимедийные лекционные залы, оснащенные лаборатории, современные компьютерные классы, созданы условия для творческих и спортивных занятий.
Дипломы государственного образца выдают специалистам по двум направлениям - трубопроводный и автомобильный транспорт. Работает 14 кафедр: 6 общеобразовательных и 8 выпускающих. Открыто обучение бакалавров и магистров по 8 учебным программам.
По словам Владимира Бауэра, у института два главных достояния: кадры - более 200 преподавателей, среди которых кандидаты и доктора технических наук, и студенты - на всех формах обучения их насчитывается около пяти тысяч. «Успех учебного процесса одинаково зависит и от преподавателя и студента»,- убежден Владимир Бауэр.
«Институт транспорта – это главная экспериментальная площадка университета. Именно здесь впервые были опробованы бессессионное обучение, интегрирование высшего и среднего профобразования, эксперименты системы финансирования. Администрация вуза доверяла изучение новшеств коллективу, который отличается стремлением к новым технологиям в образовании, работоспособностью и творческим подходом к любому вопросу»,- отметил Владимир Йоганнесович.
Перспективы у института транспорта были, есть и будут - ведь здесь накоплен уникальный опыт по подготовке инженерно- технических кадров для важнейших отраслей экономики. Достаточно сказать, что впервые транспортный факультет индустриального института был создан в 1970 году, а молодежи, желающей освоить специальности этого профиля, меньше не становится.