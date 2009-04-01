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1 апреля институт транспорта ТюмГНГУ отмечает 10-летие

1 апреля 2009, 10:47
Институт был создан в 1999 году приказом ректора вуза на базе трубопроводного и транспортного факультетов. Новая структура получила полномочия, которые позволяли более эффективно решать учебные, научные и хозяйственные задачи.

По словам директора института транспорта Владимира Бауэра, 10 лет назад корпус по улице Мельникайте, 72, выглядел совсем иначе и снаружи и внутри. Многое изменилось: сейчас студентов встречают уютные аудитории, мультимедийные лекционные залы, оснащенные лаборатории, современные компьютерные классы, созданы условия для творческих и спортивных занятий.

Дипломы государственного образца выдают специалистам по двум направлениям - трубопроводный и автомобильный транспорт. Работает 14 кафедр: 6 общеобразовательных и 8 выпускающих. Открыто обучение бакалавров и магистров по 8 учебным программам.

По словам Владимира Бауэра, у института два главных достояния: кадры - более 200 преподавателей, среди которых кандидаты и доктора технических наук, и студенты - на всех формах обучения их насчитывается около пяти тысяч. «Успех учебного процесса одинаково зависит и от преподавателя и студента»,- убежден Владимир Бауэр.

«Институт транспорта – это главная экспериментальная площадка университета. Именно здесь впервые были опробованы бессессионное обучение, интегрирование высшего и среднего профобразования, эксперименты системы финансирования. Администрация вуза доверяла изучение новшеств коллективу, который отличается стремлением к новым технологиям в образовании, работоспособностью и творческим подходом к любому вопросу»,- отметил Владимир Йоганнесович.

Перспективы у института транспорта были, есть и будут - ведь здесь накоплен уникальный опыт по подготовке инженерно- технических кадров для важнейших отраслей экономики. Достаточно сказать, что впервые транспортный факультет индустриального института был создан в 1970 году, а молодежи, желающей освоить специальности этого профиля, меньше не становится.

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