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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюмени пошла на спад

31 марта 2009, 10:51
За прошедшую неделю по Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала пороговый уровень, зарегистрировано 8609 случаев ОРВИ и гриппа (порог 9500), среди детей- 5559.

Удельный вес детей до 14 лет в структуре заболеваемости составил 64%. По отношению к предыдущей неделе уровень заболеваемости снизился на 32%. Превышение пороговых уровней продолжает регистрироваться в Бердюжском, Казанском, Упоровском, Ярковском районах (на 20-50%).

По Тюмени за неделю зарегистрировано 4223 случая ОРВИ и гриппа, что ниже порогового уровня на 7%. Среди детского населения- 2739 случаев. По отношению к предыдущей неделе заболеваемость снизилась на 25%, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

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