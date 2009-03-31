Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюмени пошла на спад

Удельный вес детей до 14 лет в структуре заболеваемости составил 64%. По отношению к предыдущей неделе уровень заболеваемости снизился на 32%. Превышение пороговых уровней продолжает регистрироваться в Бердюжском, Казанском, Упоровском, Ярковском районах (на 20-50%).
По Тюмени за неделю зарегистрировано 4223 случая ОРВИ и гриппа, что ниже порогового уровня на 7%. Среди детского населения- 2739 случаев. По отношению к предыдущей неделе заболеваемость снизилась на 25%, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.