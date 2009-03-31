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Все больше тюменских школьников имеют избыточный вес

31 марта 2009, 11:23
По данным медицинских исследований, за время учёбы в школе дети получают не только знания. За 11 лет у 90% учеников развиваются различные недуги.
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Тюмень

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, на первом месте стоят заболевания опорно-двигательной системы. На втором - болезни органов пищеварения, на третьем - заболевания глаз.

Как сообщила заместитель директора департамента Наталья Брынза, в последнее время стало увеличиваться количество детей, имеющих избыточную массу тела. На сегодня они составляют уже 10-15 %.

«Причин здесь много, - говорит специалист. - Это не только питание, но и малоподвижный образ жизни. В связи с чем, мы сейчас разрабатываем ещё одно направление - организация физических «минуток» во время школьных занятий, которые позволяли бы ребёнку встать, подвигаться».

Новые школьные физкультминутки, это хорошо забытые старые. Они давно уже входят в программу по физическому воспитанию в школе, напоминает заместитель директора института физкультуры ТГУ Евгений Хромин. Однако далеко не во всех школах области сегодня применяется этот эффективный вид физических упражнений, равно, как и другие методики укрепления здоровья учеников.

По мнению Евгения Хромина, в школах сегодня не уделяется должного внимания и урокам физической культуры. Вместо положенных четырёх недельных часов занятий, в расписании только два. Качество проводимых тренировок тоже оставляет желать лучшего. На данный момент, лишь 10% тюменских школ соблюдают необходимое количество уроков физкультуры. Во всех остальных случаях хромает материально - техническая база, квалификация учителей физической культуры, где-то нежелание работать самих учителей.

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