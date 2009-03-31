Все больше тюменских школьников имеют избыточный вес

«Причин здесь много, - говорит специалист. - Это не только питание, но и малоподвижный образ жизни. В связи с чем, мы сейчас разрабатываем ещё одно направление - организация физических «минуток» во время школьных занятий, которые позволяли бы ребёнку встать, подвигаться».