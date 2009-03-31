nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области проходит первый тур областного конкурса «Учитель года-2009»

31 марта 2009, 16:35
С 26 марта проходит заочный тур областного конкурса «Учитель года- 2009». Заявки на участие в первом этапе престижного регионального состязания подали 25 педагогов, все они – победители и призеры городских и районных конкурсов «Учитель года».

С 26 марта проходит заочный тур областного конкурса «Учитель года- 2009». Как сообщили в департаменте образования и науки, заявки на участие в первом этапе престижного регионального состязания подали 25 педагогов, все они – победители и призеры городских и районных конкурсов «Учитель года».

Трое из них - учителя школ областного центра, по два участника направили Омутинский и Сладковский районы, остальные муниципальные образования представляют по 1 участнику. Самому молодому конкурсанту 25 лет, это лучший учитель 2009 года Голышмановского района, физик Александр Смолин. Среди участников заочного тура областного конкурса трое мужчин. Активно заявили о желании продемонстрировать педагогическое мастерство учителя начальных классов, это практически каждый третий из 25 конкурсантов. Традиционно активны и словесники - в заочном туре состязаются пять учителей русского языка и литературы.

Количество и состав участников очного тура областного конкурса «Учитель года-2009» экспертная комиссия определит к 7 апреля. А сам праздник талантливых педагогов пройдет с 14 по 17 апреля в тюменской гимназии №16. В этом образовательном учреждении работает лучший учитель области 2008 года Елена Володина, которая вошла в число 15 финалистов-победителей на конкурсе «Учитель года России-2008».

#Новости#Конкурсы#Учителя#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25