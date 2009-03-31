В Тюменской области проходит первый тур областного конкурса «Учитель года-2009»

Трое из них - учителя школ областного центра, по два участника направили Омутинский и Сладковский районы, остальные муниципальные образования представляют по 1 участнику. Самому молодому конкурсанту 25 лет, это лучший учитель 2009 года Голышмановского района, физик Александр Смолин. Среди участников заочного тура областного конкурса трое мужчин. Активно заявили о желании продемонстрировать педагогическое мастерство учителя начальных классов, это практически каждый третий из 25 конкурсантов. Традиционно активны и словесники - в заочном туре состязаются пять учителей русского языка и литературы.