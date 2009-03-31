В Тюменской области хулиган покушался на жизнь сотрудника милиции

Как установлено следствием, в декабре 2001 года Мостовщиков, зная, что у его погибшего отца в лесу в районе д. Синьга Юргинского района имелся тайник, где были спрятаны нарезной многозарядный охотничий карабин КО-8,2 калибра 8,2 мм и патроны к нему, завладел оружием и боеприпасами, которые перенёс в свой дом и хранил в помещении летней кухни, используя его для охоты.
В ночь на 24 января 2009 года Мостовщиков, используя малозначительный повод - личную неприязнь к двум своим знакомым, одного из которых подозревал в хищении денег, решил напугать их. Взяв охотничье ружьё ИЖ-43, он пришёл к дому по ул. Братьев Тюленевых в д. Синьга Юргинского района и произвёл по окнам указанного дома шесть выстрелов.
Скрывшись с места происшествия, Мостовщиков заперся у себя в доме. Через некоторое время к дому подъехали сотрудники милиции, которые потребовали от хозяина открыть дверь и сдаться. В ответ на законное требование милиционеров, злоумышленник достал карабин и, дождавшись, когда сотрудник милиции откроет дверь, направил на него оружие и нажал спусковой крючок. Между тем, произошла осечка, и выстрела не последовало.
По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Мостовщиков заключён под стражу.
Во время расследования следователем была назначена судебная баллистическая экспертиза, которой установлено, что милиционера спасло лишь то, что Мостовщиков хранил оружие в холодном месте, отчего в механизме загустела смазка.
Органами предварительного следствия Мостовщикову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В настоящее время следствие завершено. В ближайшее время уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.