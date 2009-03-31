В Тюменской области хулиган покушался на жизнь сотрудника милиции

Скрывшись с места происшествия, Мостовщиков заперся у себя в доме. Через некоторое время к дому подъехали сотрудники милиции, которые потребовали от хозяина открыть дверь и сдаться. В ответ на законное требование милиционеров, злоумышленник достал карабин и, дождавшись, когда сотрудник милиции откроет дверь, направил на него оружие и нажал спусковой крючок. Между тем, произошла осечка, и выстрела не последовало.