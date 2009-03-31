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В день смеха тюменцам улыбнутся куклы

31 марта 2009, 14:37
Завтра в Тюмени откроет свои двери первая в городе галерея ручной работы "Золотой клевер". Главными обитателями галереи станут куклы.
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Тюмень

Однако, здесь тюменцы также увидят различные изделия от местных умельцев из пластика, текстиля, керамики и других материалов (шторы, скатерти, картины, кованая и деревянная мебель, игрушки, сувениры).

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru генеральный директор "Золотого клевера" Наталья Морозова, галерею ручной работы откроется выставкой "Тюмень улыбается". С первого апреля по десятое мая здесь будут показаны авторские куклы. В перспективах галереи также организовать выставку антикварных кукол, авторские и тематические показы. Отметим, что экспонаты галереи "Золотой клевер" будут эксклюзивными и выполнены в единственном экземпляре. Более того, понравившиеся изделия тюменцы смогут купить!

Наталья Морозова также рассказывает, что посетители галереи смогут заказать точную копию экспоната. Кроме того, "Золотой клевер" будет проводить для тюменцев мастер-классы по разным творческим направлениям. В день открытия горожане смогут посетить галерею бесплатно. После открытия за удовольствие увидеть уникальные экспонаты придется заплатить (взрослый билет - 40 рублей; детям, школьникам, студентам и пенсионерам - 20). Галерея расположится по адресу улица Софьи Ковалевской, 11.

#Новости#Тюмень#Выставки#Таня#Культура
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