В день смеха тюменцам улыбнутся куклы

Однако, здесь тюменцы также увидят различные изделия от местных умельцев из пластика, текстиля, керамики и других материалов (шторы, скатерти, картины, кованая и деревянная мебель, игрушки, сувениры).
Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru генеральный директор "Золотого клевера" Наталья Морозова, галерею ручной работы откроется выставкой "Тюмень улыбается". С первого апреля по десятое мая здесь будут показаны авторские куклы. В перспективах галереи также организовать выставку антикварных кукол, авторские и тематические показы. Отметим, что экспонаты галереи "Золотой клевер" будут эксклюзивными и выполнены в единственном экземпляре. Более того, понравившиеся изделия тюменцы смогут купить!
Наталья Морозова также рассказывает, что посетители галереи смогут заказать точную копию экспоната. Кроме того, "Золотой клевер" будет проводить для тюменцев мастер-классы по разным творческим направлениям. В день открытия горожане смогут посетить галерею бесплатно. После открытия за удовольствие увидеть уникальные экспонаты придется заплатить (взрослый билет - 40 рублей; детям, школьникам, студентам и пенсионерам - 20). Галерея расположится по адресу улица Софьи Ковалевской, 11.