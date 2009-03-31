В день смеха тюменцам улыбнутся куклы

Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru генеральный директор "Золотого клевера" Наталья Морозова, галерею ручной работы откроется выставкой "Тюмень улыбается". С первого апреля по десятое мая здесь будут показаны авторские куклы. В перспективах галереи также организовать выставку антикварных кукол, авторские и тематические показы. Отметим, что экспонаты галереи "Золотой клевер" будут эксклюзивными и выполнены в единственном экземпляре. Более того, понравившиеся изделия тюменцы смогут купить!