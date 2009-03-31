Тюмень посетил главный стоматолог России

Немаловажным в поддержании качества услуг является лицензирование медицинских учреждений. По мнению главного стоматолога России, в Тюмени очень строго подходят к стоматологическим клиникам при лицензировании, что связано с желанием оградить рынок от недобросовестных поставщиков услуг. Это важно, поскольку качество, прежде всего, определяется безопасностью услуги для пациента и касается его здоровья. В разных стоматологических учреждениях уровень качества поддерживается разными средствами. Так, в стоматологической поликлинике №3 на стоматологическую услугу дается гарантия пять лет. Кроме того, все огрехи и недоработки компенсируются пациенту за счет кармана доктора. «Это очень организует стоматологов работать качественно, - говорит главный врач стоматологической поликлиники №3 Любовь Иванова, - и позволяет нам поддерживать высокий уровень оказания стоматологических услуг и сохранять лояльные цены».