Тюмень посетил главный стоматолог России

На минувшей неделе в Тюмени побывал президент Стоматологической Ассоциации России, доктор медицинских наук Владимир Давыдович Вагнер. Визит проходил в рамках организуемого в России цикла повышения квалификации врачей-стоматологов.
Как отметил главный стоматолог страны Владимир Вагнер, «несмотря на изменение экономической ситуации в стране, спрос на стоматологические услуги сохраняется». – «Прогнозировать ситуацию трудно, но исходя из того, что заболеваемость населения кариесом в России достигает 98% , российские стоматологи без работы не останутся», - отметил он.
Владимир Вагнер посетил Тюменскую медицинскую академию, где несколько лет назад появился стоматологический факультет. Как отмечает заведующая кафедрой постдипломного образования факультета Любовь Иванова, «до недавнего времени в Тюменской области работало до 70% зубных врачей со средним медицинским образованием, сегодня же есть возможность готовить собственных специалистов с высшим стоматологическим образованием». Посетив класс для практических занятий, где готовят будущих стоматологов, Владимир Давыдович Вагнер, заявил: «Мне хватит пальцев на одной руке, чтобы пересчитать в России наличие подобных классов в медицинских вузах». Главный стоматолог также отметил наличие в Тюмени дружного тандема между практической и научной стоматологией, что способствует качеству оказываемых услуг.
Как сообщает Nashgorod.ru центр деловых коммуникаций «Идея», президент Стоматологической Ассоциации посетил также стоматологическую поликлинику № 3, руководит которой заведующая кафедрой постдипломного образования, кандидат медицинских наук Любовь Иванова. Высокотехнологичная, современная клиника с коллективом профессиональных сотрудников из двухсот человек, является сегодня лидером тюменского рынка стоматологических услуг. «Подобных клиник в России немного, - отметил в ходе визита Владимир Вагнер.
Немаловажным в поддержании качества услуг является лицензирование медицинских учреждений. По мнению главного стоматолога России, в Тюмени очень строго подходят к стоматологическим клиникам при лицензировании, что связано с желанием оградить рынок от недобросовестных поставщиков услуг. Это важно, поскольку качество, прежде всего, определяется безопасностью услуги для пациента и касается его здоровья. В разных стоматологических учреждениях уровень качества поддерживается разными средствами. Так, в стоматологической поликлинике №3 на стоматологическую услугу дается гарантия пять лет. Кроме того, все огрехи и недоработки компенсируются пациенту за счет кармана доктора. «Это очень организует стоматологов работать качественно, - говорит главный врач стоматологической поликлиники №3 Любовь Иванова, - и позволяет нам поддерживать высокий уровень оказания стоматологических услуг и сохранять лояльные цены».
«Современный пациент желает получать качественную и эффективную помощь, где очень важен сервис», - особо подчеркивает главный стоматолог страны Владимир Вагнер. – «Грамотные руководители стоматологических клиник, которые в период экономического благополучия успели подготовиться к менее благоприятным временам – приобрести и внедрить новейшие технологии, современное оборудование, выиграли во всех отношениях. Благодаря этому, они и сейчас способны поддерживать тот высокий уровень оказания стоматологических услуг, который был задан на старте», - отметил он.