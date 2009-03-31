Строительная отрасль Тюмени нуждается в новых кадрах

Вчера в Тюмени состоялось заседание антикризисного штаба Тюменской области под председательством губернатора Владимира Якушева. Об изменениях ситуации на рынке труда рассказала заместитель губернатора Наталья Шевчик. Количество зарегистрированных безработных за прошедшие две недели выросло на 322 человека, в тоже время количество вакансий увеличилось на 3160. Причем подавляющее большинство вакантных мест – в строительной отрасли (более двух тысяч), требуются и специалисты рынка недвижимости. Что это – знак активизации этого сегмента рынка? Будем надеяться.
Несмотря на безразличие и бездействие некоторых работодателей, реализуется программа по созданию на предприятиях временных рабочих мест и организации на них общественных работ. Поступило уже 87 заявок. Сейчас ведутся работы по финансированию 610 временных рабочих мест и 1237 вакансий для общественных работ.
Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области, более пятисот человек работают по программам самообеспечения и самозанятости, профинансированы уже 279 проектов. Нужно отметить, что доля людей, вошедших в программу в результате кризиса, невелика - около десяти процентов.
Полным ходом идет совершенствование организационной структуры центров занятости, модернизация работы с посетителями - об этом рассказала Наталья Шевчик. В течение прошедших выходных провели переобучение специалистов для отработки алгоритма «одного окна». В два с половиной раза в Тюменском центре занятости увеличили количество специалистов на первичном приеме. «Новая технология будет отрабатываться в течение недели, но уже сейчас видны положительные результаты», - отметила замгубернатора.