Строительная отрасль Тюмени нуждается в новых кадрах

Вчера в Тюмени состоялось заседание антикризисного штаба Тюменской области под председательством губернатора Владимира Якушева. Об изменениях ситуации на рынке труда рассказала заместитель губернатора Наталья Шевчик. Количество зарегистрированных безработных за прошедшие две недели выросло на 322 человека, в тоже время количество вакансий увеличилось на 3160. Причем подавляющее большинство вакантных мест – в строительной отрасли (более двух тысяч), требуются и специалисты рынка недвижимости. Что это – знак активизации этого сегмента рынка? Будем надеяться.