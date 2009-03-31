Стартовал конкурс проектов нового российского космического корабля

Одним из требований конкурса является высокая грузоподъемность и вместительность нового аппарата. Это связано с тем, что Роскосмос планирует использовать новый корабль не только для доставки космонавтов на орбиту, но и для будущих полетов на Луну. Аппарат должен вмещать экипаж из 4-6 человек, а также быть в состоянии возвращать на Землю до полтонны полезного груза.