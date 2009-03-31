Стартовал конкурс проектов нового российского космического корабля

Об этом со ссылкой на руководителя пилотируемых программ Роскосмоса Алексея Краснова сообщает "Интерфакс".
О том, что Роскосмос планирует объявить конкурс, стало известно в начале марта 2009 года. Тогда сообщалось, что проект должен быть готов к 2010 году, а первые летные испытания прототипа пройдут в 2015 году.
Одним из требований конкурса является высокая грузоподъемность и вместительность нового аппарата. Это связано с тем, что Роскосмос планирует использовать новый корабль не только для доставки космонавтов на орбиту, но и для будущих полетов на Луну. Аппарат должен вмещать экипаж из 4-6 человек, а также быть в состоянии возвращать на Землю до полтонны полезного груза.
Краснов заявил, что будущий корабль станет "тем ядром, вокруг которого Роскосмос построит новую программу пилотируемых полетов". Он отметил, что планы ведомства имеют полную поддержку со стороны правительства, поэтому перебоев с финансированием быть не должно.
Новый корабль является далеко не единственным начинанием Роскосмоса в последнее время. Совсем недавно появились сообщения, что агентство готово объявить победителя в конкурсе на новый проект ракеты-носителя для будущих аппаратов.
В 2006 году уже предпринимались попытки создания российского корабля нового поколения. Тогда также был объявлен конкурс, в котором приняли участие корпорация "Энергия", Научно-производственный центр имени Хруничева, а также Научно-производственное объединение "Молния". Победитель объявлен не был, а федеральное агентство отправило все три проекта на доработку.
Позже Роскосмос заявил о прекращении конкурса, отметив, однако, что разработкой нового транспортного средства займется "Энергия" вместе с Европейским космическим агентством. Аппарат получил имя "Клипер". Спустя год в корпорации сменилось руководство, и проект был закрыт.