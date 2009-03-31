Сезария Эвора: «Не нужно слишком многого ждать от жизни»

Кто не смог приобрести билеты, просили снова пригласить певицу. И она приехала.
Задушевного разговора с Сезарией Эворой перед концертом не получилось. Хотя певица любезно согласилась пообщаться с тюменской публикой через журналистов. Но трудно завязать беседу, когда твои слова переводят два человека – сначала с русского на французский, а потом (помощница Сезарии, которая путешествует с ней по всему миру) с французского на кабовердийский диалект португальского языка.
Сезария Эвора не скрывает свой возраст – сейчас ей 67 лет. Да и что скрывать? Когда бы в ее годы все выглядели так же хорошо и сохраняли бы столько обаяния! Объяснила, что хотя все песни, которые поет, о любви, в настоящее время она сама не влюблена. Но … «приглядывается к одному человеку».
Сезария рассказала, что кафе «Руаял», где начиналась ее карьера, перестало существовать. «Его купил какой-то испанец, – объяснила певица. – На этом месте собираются построить что-то другое. Что касается еще одного заведения, где я раньше много выступала, оно по-прежнему функционирует. Я захожу туда выпить чашечку кофе».
У певицы из Кабо-Верде нет учеников, при этом она охотно помогает начинающим исполнителям – упоминает на своих концертах имена, по ее мнению, достойных и талантливых. Одна из них по имени Соланж – русского происхождения. Маму молодой певицы зовут Лариса, а ее отец – кабовердиец. Возможно, когда-нибудь и это имя станет популярно во всем мире.
К самой Сезарии всемирная известность пришла в зрелом возрасте. В 39 лет она впервые поехала в гастрольный тур по Европе, в 45 записала свой первый диск. Эвора не пишет песен, но так поет их, что, кажется, музыка идет из самого ее сердца. Она как будто рассказывает со сцены о чем-то сокровенном, а слова сами сливаются с музыкой. И когда она поет – переводчики не нужны. Редкий диалект певицы из республики Кабо-Верде понимают во всех странах мира.
Она исполняет песни в стиле морна и фаду (африканские). Поражает необычное сочетание: проникновенность и танцевальная ритмичность этих мелодий. Одновременно ощущаешь расслабление и прилив энергии, погружаешься в романтические грезы и пританцовываешь под звуки рояля, гавайской гитары и кларнета.
Сезария всегда выходит на сцену босиком – говорят, таким образом она хочет напомнить, что до сих пор много людей на планете страдает от бедности, в том числе ее соотечественники с Островов Зеленого Мыса. Но, возможно, этому есть и другое объяснение – у певицы больные ноги. Она с трудом передвигается в обычной жизни. Зато на сцене умудряется даже пританцовывать.
На вопрос, какой смысл вкладывает она в слово счастье, и часто ли ощущает себя счастливой, Сезария Эвора ответила: «Счастье для меня – это здоровье, мой дом и чтобы близкие всегда были рядом. Не нужно слишком многого просить и ждать от жизни. То главное, что я назвала – это и есть счастье».