Сезария Эвора: «Не нужно слишком многого ждать от жизни»

К самой Сезарии всемирная известность пришла в зрелом возрасте. В 39 лет она впервые поехала в гастрольный тур по Европе, в 45 записала свой первый диск. Эвора не пишет песен, но так поет их, что, кажется, музыка идет из самого ее сердца. Она как будто рассказывает со сцены о чем-то сокровенном, а слова сами сливаются с музыкой. И когда она поет – переводчики не нужны. Редкий диалект певицы из республики Кабо-Верде понимают во всех странах мира.