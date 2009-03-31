Российские писатели объединились для помощи хосписам

31 марта 2009 года в кафе, расположенном на территории Центра современного искусства ВИНЗАВОД пройдет презентация сборника, получившего название "Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно". Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в "Ленту.Ру".