Российские писатели объединились для помощи хосписам

Сборник был издан для помощи российским хосписам - бесплатным медико-социальным учреждениям, которые оказывают специализированную помощь неизлечимым онкологическим больным и их семьям.
В книге собраны рассказы Бориса Акунина, Владимира Войновича, Андрея Геласимова, Бориса Гребенщикова, Евгения Гришковца, Виктора Ерофеева, Александра Кабакова, Эдуарда Лимонова, Владимира Маканина, Марины Москвиной, Людмилы Петрушевской, Виктора Пелевина, Захара Прилепина, Дины Рубиной, Авдотьи Смирновой, Владимира Сорокина, Татьяны Толстой, Людмилы Улицкой, Макса Фрая, Александра Хургина и Леонида Юзефовича.
Из средств, собранных от продажи сборника, в благотворительный Фонд помощи хосписам "Вера" перечислено 3,5 миллиона рублей.