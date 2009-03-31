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Россиянам запретят ездить зимой на летних шинах

31 марта 2009, 13:12
В Госдуму внесен законопроект о запрете ездить на автомобилях с шипованной резиной в летний период. Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 19 закона "О безопасности дорожного движения" и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроектом предлагается установить запрет на эксплуатацию в период с 1 декабря по 1 марта легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, а также пассажирских микроавтобусов, если хотя бы на одной из осей этих машин не установлены зимние шины.

Одновременно предлагается запретить эксплуатацию с 1 мая по 30 сентября автомобилей, на которых установлены шипованные шины, за исключением транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по мнению специалистов, управление в зимний период времени автомобилем с летними шинами "сравнимо с эксплуатацией автомобиля с неисправными тормозной или рулевой системами". При этом использование шипованных шин в летний период времени также негативно влияет на безопасность дорожного движения, так как увеличивает тормозной путь автомобиля, а также разрушает дорожное покрытие. В случае нарушения этих норм предлагается ввести штраф в размере 500 рублей.

#Новости#Штрафы#Автомобили#Россия#Законодательство#Транспорт#Ксения#Общество
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