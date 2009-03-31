Россиянам запретят ездить зимой на летних шинах

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по мнению специалистов, управление в зимний период времени автомобилем с летними шинами "сравнимо с эксплуатацией автомобиля с неисправными тормозной или рулевой системами". При этом использование шипованных шин в летний период времени также негативно влияет на безопасность дорожного движения, так как увеличивает тормозной путь автомобиля, а также разрушает дорожное покрытие. В случае нарушения этих норм предлагается ввести штраф в размере 500 рублей.