Россиянам запретят ездить зимой на летних шинах

Законопроектом предлагается установить запрет на эксплуатацию в период с 1 декабря по 1 марта легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, а также пассажирских микроавтобусов, если хотя бы на одной из осей этих машин не установлены зимние шины.
Одновременно предлагается запретить эксплуатацию с 1 мая по 30 сентября автомобилей, на которых установлены шипованные шины, за исключением транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, по мнению специалистов, управление в зимний период времени автомобилем с летними шинами "сравнимо с эксплуатацией автомобиля с неисправными тормозной или рулевой системами". При этом использование шипованных шин в летний период времени также негативно влияет на безопасность дорожного движения, так как увеличивает тормозной путь автомобиля, а также разрушает дорожное покрытие. В случае нарушения этих норм предлагается ввести штраф в размере 500 рублей.