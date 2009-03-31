Россия будет лоббировать общемировую валюту на G20

SDR являются искусственным платежным средством МВФ. Они были введены в 1969 году и с 1999 года привязаны к курсу четырех валют: доллара, евро, фунта стерлингов и иены. Ранее в пользу использования SDR в качестве единой валюты высказывались МВФ, Китай, Россия и Казахстан. США, которые являются эмитентом резервной валюты - доллара - выступают против использования SDR.