Россия будет лоббировать общемировую валюту на G20

Об этом заявил помощник президента России Аркадий Дворкович. "Мы будем настаивать, что такая дискуссия в последующие месяцы нужна на всех уровнях - академическом, политическом, профессиональном уровнях", - сказал Дворкович.
По мнению помощника президента, итогом подобного обсуждения должна стать либо разработка предложений по введению единой мировой валюты, либо констатация того, что действующая мировая финансовая система "адекватна и достаточна". Ранее Дворкович заявлял, что многие страны считают действующую систему неадекватной и несущей в себе много рисков, связанных с действиями стран-эмитентов резервной валюты.
По мнению Дворковича, главной задачей является определение того, каким образом необходимо развивать мировую финансовую систему: в сторону увеличения числа резервных валют или единой мировой валюты, в качестве которой некоторые страны предлагали использовать специальные права заимствования (SDR).
SDR являются искусственным платежным средством МВФ. Они были введены в 1969 году и с 1999 года привязаны к курсу четырех валют: доллара, евро, фунта стерлингов и иены. Ранее в пользу использования SDR в качестве единой валюты высказывались МВФ, Китай, Россия и Казахстан. США, которые являются эмитентом резервной валюты - доллара - выступают против использования SDR.
25 марта премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что введение единой мировой валюты не станет предметом для долгих обсуждений на саммите G20.
Резервной называется иностранная валюта, накапливаемая центральными банками в валютных резервах и используемая для международных расчетов. Изначально резервной валютой был фунт стерлингов, однако решением бреттон-вудской конференции 1944 года второй резервной валютой был утвержден доллар, который вскоре занял доминирующее положение в международных расчетах.
Создание единой мировой валюты для США будет невыгодно, поскольку согласно бреттон-вудскому договору страна-эмитент резервной валюты может пользоваться рядом преимуществ. В частности, государство может покрывать дефицит торгового баланса национальной валютой.