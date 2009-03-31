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Nokia будет собирать телефоны самостоятельно

31 марта 2009, 13:39
Компания Nokia отказалась от услуг контрактных сборщиков мобильных телефонов, сообщает DigiTimes со ссылкой на данные аналитической компании iSuppli. Это решение вызвано спадом мирового спроса на мобильники.

В 2008 году на долю контрактных сборщиков пришлось 17 процентов телефонов Nokia. Основными партнерами Nokia были тайваньские компании Foxconn, BYD, Elcoteq и Jabil Circuit.

Компания Nokia прибегала к услугам контрактных сборщиков электроники, так как ее производственные мощности не могли удовлетворить растущий спрос на мобильники. Однако из-за экономического кризиса продажи телефонов резко сократились. В результате тайваньские сборщики электроники в 2009 году не досчитаются пяти миллиардов долларов от Nokia.

По данным iSuppli, в 2008 году общий доход контрактных сборщиков электроники превысил 300 миллиардов долларов. В 2009 году аналитики предсказали сокращение выручки этих компаний до 270,8 миллиарда долларов. Однако, после решения Nokia отказаться от услуг контракты сборщиков, этот прогноз будет пересмотрен.

В середине марта Nokia объявила о сокращении 1700 человек по всему миру в рамках программы по снижению расходов в период кризиса. Кроме того, первого марта в Nokia началась реализация программы добровольной отставки, в результате которой тысяча человек покинет компанию по собственному желанию.

#Новости#Nokia#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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