Nokia будет собирать телефоны самостоятельно

В 2008 году на долю контрактных сборщиков пришлось 17 процентов телефонов Nokia. Основными партнерами Nokia были тайваньские компании Foxconn, BYD, Elcoteq и Jabil Circuit.
Компания Nokia прибегала к услугам контрактных сборщиков электроники, так как ее производственные мощности не могли удовлетворить растущий спрос на мобильники. Однако из-за экономического кризиса продажи телефонов резко сократились. В результате тайваньские сборщики электроники в 2009 году не досчитаются пяти миллиардов долларов от Nokia.
По данным iSuppli, в 2008 году общий доход контрактных сборщиков электроники превысил 300 миллиардов долларов. В 2009 году аналитики предсказали сокращение выручки этих компаний до 270,8 миллиарда долларов. Однако, после решения Nokia отказаться от услуг контракты сборщиков, этот прогноз будет пересмотрен.
В середине марта Nokia объявила о сокращении 1700 человек по всему миру в рамках программы по снижению расходов в период кризиса. Кроме того, первого марта в Nokia началась реализация программы добровольной отставки, в результате которой тысяча человек покинет компанию по собственному желанию.