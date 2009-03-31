ГАЗ выживет за счет нового авто за 6000 долларов

Нижегородский автогигант сейчас находится далеко не в самом лучшем положении: цены на сталь растут, спрос на автотехнику падает. Не так успешно, как рассчитывали, проявил себя проект Volga Siber. Несмотря на договоренность с правительством и местным муниципалитетом о закупках новых “Волг”, спрос далеко не дотягивает до предложения.
По итогам вчерашнего визита премьер-министра России Владимира Путина в Самарскую область, где он обещал не бросать в беде АвтоВАЗ и выделить более 20 миллиардов рублей в прямых вливаниях, группа “ГАЗ” поспешила проинформировать общественность о том, что они в подобных “подачках” не нуждаются и полностью контролируют ситуацию. На совещании с главами предприятий обсуждали ситуацию в автопроме в целом.
В результате совещания новостные ленты моментально распространили информацию, что Путин обещал помочь ГАЗу, обеспечив нижегородцев госзаказом практически на все виды продукции. “Принято решение о предоставлении группе “ГАЗ” государственных гарантий на реструктуризацию задолженности, увеличении объема госзакупок продукции компании на 9 млрд. рублей, решение вопроса по возвращению переплаченных компанией налогов в размере 2 миллиардов рублей", – говорится в официальном пресс-релизе, который был выпущен вечером 30 марта.
Но самое интересное не в этом. Далее в том же документе значится, что уже летом ГАЗ выйдет на безубыточный уровень. “Группа “ГАЗ” реализует собственную антикризисную программу, которая позволит обеспечить безубыточность операционной деятельности на всех производственных площадках с 1 июля 2009 года и сформировать положительный денежный поток для расчетов с кредиторами и уменьшения кредитного портфеля”.
Основные меры по выходу из кризиса “по-газовски” таковы: сокращение издержек в 2009 году, в том числе снижение себестоимости продукции на 20%, реструктуризация производственных площадок (экономический эффект – 3 млрд. руб.), снижение рабочего капитала на 50%, производство продуктов с наиболее высокой рентабельностью, внедрение программ повышения квалификации персонала с целью сохранения кадрового потенциала в условиях напряженности на рынке труда. То есть запас еще был, и прибегнуть к нему решили только в условиях, когда правительство вынуждено обеспечивать завод заказами.
Но дальше – еще интереснее! В 2009 году ГАЗ готов начать продажи “бюджетной “Газели” за 6000 долларов. Hyundai Porter, – грядет новая волна полуторок. Другая техника, по расчетам ГАЗа, должна также подешеветь, правда, не так серьезно, но все же на 20 процентов. Правда, это относится к наименее популярному у обывателей сектору запчастей и спецтехники (грузовой автомобиль “Урал”, экскаватор ЕК-12, автогрейдер ДЗ-98, двигатель УМЗ 4216 и другие). Маркетологи группы “ГАЗ” рассчитывают, что снижение цен станет главным фактором в пользу приобретения их продукции.
Поставки продукции по госзаказу – одна из основных статей дохода нижегородцев. Объем средств, полученных по государственным закупкам группой “ГАЗ” в 2008 году, составил более 30 миллиардов рублей. Однако объемы государственных закупок в этом году снизились на треть. Гарантии, предоставленные председателем правительства России, позволят газовцам выйти на уровень 2008 года, что уже очень неплохо, особенно на фоне общей картины в индустрии.