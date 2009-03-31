ГАЗ выживет за счет нового авто за 6000 долларов

Но дальше – еще интереснее! В 2009 году ГАЗ готов начать продажи “бюджетной “Газели” за 6000 долларов. Hyundai Porter, – грядет новая волна полуторок. Другая техника, по расчетам ГАЗа, должна также подешеветь, правда, не так серьезно, но все же на 20 процентов. Правда, это относится к наименее популярному у обывателей сектору запчастей и спецтехники (грузовой автомобиль “Урал”, экскаватор ЕК-12, автогрейдер ДЗ-98, двигатель УМЗ 4216 и другие). Маркетологи группы “ГАЗ” рассчитывают, что снижение цен станет главным фактором в пользу приобретения их продукции.