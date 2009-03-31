Чиновникам разрешат агитировать на выборах

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник в администрации президента.
По сведениям издания, чиновникам будет позволено заниматься агитацией в нерабочее время. Пока что, согласно пунктам 7-8 статьи 48 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", должностные лица могут агитировать, если только сами участвуют в выборах.
Представители российской оппозиции часто обвиняют чиновников в том, что они агитируют за кандидатов, используя служебное положение и нарушая тем самым выборное законодательство. Так, осенью 2007 года накануне выборов в Госдуму СПС потребовал от ЦИКа признать незаконной агитацией за "Единую России" "прямую линию" Владимира Путина. В ходе общения с населением Путин, который тогда занимал пост президента, объяснил, почему согласился возглавить предвыборный список единороссов. По мнению оппозиции, в данном случае Путин для агитации использовал свое должностное положение, поскольку выступал в эфире федеральных каналов как президент, а не в качестве кандидата от "Единой России". Однако ЦИК нарушения в этом выступлении не нашел.
По мнению экспертов, опрошенных газетой, изменение закона лишит оппозицию одного из наиболее серьезных аргументов. Вместе с тем, как подчеркивают аналитики, подобные изменения лишь узаконят существующую ситуацию.