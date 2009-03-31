Чиновникам разрешат агитировать на выборах

Представители российской оппозиции часто обвиняют чиновников в том, что они агитируют за кандидатов, используя служебное положение и нарушая тем самым выборное законодательство. Так, осенью 2007 года накануне выборов в Госдуму СПС потребовал от ЦИКа признать незаконной агитацией за "Единую России" "прямую линию" Владимира Путина. В ходе общения с населением Путин, который тогда занимал пост президента, объяснил, почему согласился возглавить предвыборный список единороссов. По мнению оппозиции, в данном случае Путин для агитации использовал свое должностное положение, поскольку выступал в эфире федеральных каналов как президент, а не в качестве кандидата от "Единой России". Однако ЦИК нарушения в этом выступлении не нашел.