Чемпионат России по бальным танцам пройдет в Тюмени

Чемпионат Росси проводится в Тюмени в 4-й раз, рассказал исполнительный директор соревнований Алексей Литвинов. По его мнению, это констатация факта доверия Федерации спортивного танца к тому, как на местном уровне, начиная с поддержки органов власти и завершая исполнительским мастерством тех структур, которым доверено проведение мероприятия. В соревновании примут участие более 1 500 человек. Свое участие уже заявили команды из Москвы, Челябинска, Перми, Гатчины, Новокузнецка и других городов России.
В этом году Тюмень будет представлять ансамбль «Вера» с постановкой «Короли мира». Зрители, привыкшие видеть своих любимцев лишь на показательных выступлениях, получат шанс увидеть их победу. В успехе команды Алексей Литвинов уверен: «Наша команда сегодня является примером для всей России». Зритель останется довольным. Для тех, кто не сможет посетить конкурс в первый день, любимцы выступят на открытии второго дня.