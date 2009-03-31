Чемпионат России по бальным танцам пройдет в Тюмени

Чемпионат Росси проводится в Тюмени в 4-й раз, рассказал исполнительный директор соревнований Алексей Литвинов. По его мнению, это констатация факта доверия Федерации спортивного танца к тому, как на местном уровне, начиная с поддержки органов власти и завершая исполнительским мастерством тех структур, которым доверено проведение мероприятия. В соревновании примут участие более 1 500 человек. Свое участие уже заявили команды из Москвы, Челябинска, Перми, Гатчины, Новокузнецка и других городов России.