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Чемпионат России по бальным танцам пройдет в Тюмени

31 марта 2009, 16:57
С 4 по 5 апреля 2009 года в СК «Центральный» г. Тюмени состоится чемпионат России среди ансамблей по европейской программе, первенство России среди ансамблей по европейской и латиноамериканской программе в категориях молодежь и юниоры, открытое первенство на кубок УФО, Чемпионат УФО.
Сюжет
Тюмень

Чемпионат Росси проводится в Тюмени в 4-й раз, рассказал исполнительный директор соревнований Алексей Литвинов. По его мнению, это констатация факта доверия Федерации спортивного танца к тому, как на местном уровне, начиная с поддержки органов власти и завершая исполнительским мастерством тех структур, которым доверено проведение мероприятия. В соревновании примут участие более 1 500 человек. Свое участие уже заявили команды из Москвы, Челябинска, Перми, Гатчины, Новокузнецка и других городов России.

В этом году Тюмень будет представлять ансамбль «Вера» с постановкой «Короли мира». Зрители, привыкшие видеть своих любимцев лишь на показательных выступлениях, получат шанс увидеть их победу. В успехе команды Алексей Литвинов уверен: «Наша команда сегодня является примером для всей России». Зритель останется довольным. Для тех, кто не сможет посетить конкурс в первый день, любимцы выступят на открытии второго дня.

#Новости#Тюмень#Танцы#Спорт#Ксения
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