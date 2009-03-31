Абоненты МегаФон в Тюмени за «Зеленый субботник» у моста Влюбленных

Абоненты МегаФон в Тюмени уже поддержали ежегодную экологическую акцию МегаФон «Зеленый субботник».
Абоненты МегаФон отправили 2012 SMS-сообщений за первые 10 дней акции - с 16 марта по 26 марта. Тем самым абоненты оказали поддержку экологической акции федерального масштаба «Зеленый субботник» - вырученные средства от SMS-акции будут направлены на благоустройство парков и аллей городов Уральского региона. В Тюмени местом проведения «Зеленого субботника» станет Мост влюбленных и прилегающая к нему территория Исторического сквера.
«Мост влюбленных и близлежащий сквер – место историческое и популярное, поэтому требует особого тщательного ухода. 25 апреля проводится общегородской субботник, поэтому МегаФон вовремя выступил со своей инициативой. Радует, что даже в период кризиса МегаФон не забывает об экологии и активно помогает благоустройству Тюмени», - комментирует Сергей Польянов, заместитель руководителя Управы Центрального административного округа Тюмени, в чьем ведении находится Мост Влюбленных.
Стать участником «Зеленого субботника» и помочь любимому городу может любой абонент сети «МегаФон». Для этого достаточно отправить SMS-сообщение на короткий номер 5050 — с этого момента абоненты становятся добровольцами Зеленого субботника! Стоимость одного SMS составляет 5 рублей с учетом налогов. Все средства, полученные от SMS-акции, как и в прошлые годы, пойдут на приобретение инвентаря и материалов, в первую очередь, краски для благоустройства Моста влюбленных и Исторического сквера.
SMS в рамках акции принимаются до 15 апреля включительно. После подведения итогов самые активные абоненты получат заслуженную награду. Первые 100 абонентов, пришедшие на «Зеленый субботник», тоже не останутся без внимания и получат сувениры от МегаФона!