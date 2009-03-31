Абоненты МегаФон в Тюмени за «Зеленый субботник» у моста Влюбленных

Стать участником «Зеленого субботника» и помочь любимому городу может любой абонент сети «МегаФон». Для этого достаточно отправить SMS-сообщение на короткий номер 5050 — с этого момента абоненты становятся добровольцами Зеленого субботника! Стоимость одного SMS составляет 5 рублей с учетом налогов. Все средства, полученные от SMS-акции, как и в прошлые годы, пойдут на приобретение инвентаря и материалов, в первую очередь, краски для благоустройства Моста влюбленных и Исторического сквера.