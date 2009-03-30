Всемирный банк пообещал России резкое снижение ВВП

По оценке банка, дефицит бюджета в пределах 6-7,4 процента может быть профинансирован за счет средств Резервного фонда, который, по данным на 1 марта 2009 года, составлял 4,9 триллиона рублей. "Без резервов России пришлось бы заимствовать, в то время как на внутреннем рынке очень жесткие условия, и на внешнем рынке достаточно трудно заимствовать", - отметил Богетич, добавив, что у страны нет ограничений по внешним заимствованиям, поскольку ее внешний долг не велик.