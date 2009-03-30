Всемирный банк пообещал России резкое снижение ВВП

Сокращение российского ВВП в 2009 году составит 4,5 процента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прогноз Всемирного банка. При этом в 2010 году экономический рост будет нулевым. Для сравнения, сокращение экономики Еврозоны, согласно прогнозу Европейского Центробанка, в текущем году составит от 2,2 до 3,2 процента. Спад мировой экономики составит 1,7 процента.
Одной из основных причин снижения ВВП России, Всемирный банк называет резкий спад внутреннего спроса, а также общее ухудшение в экономике страны. Кроме того, замедление темпов роста ВВП страны будет также связано со снижением цен на нефть. Средняя стоимость нефти Urals в 2009 году, по оценке Всемирного банка, составит 45 долларов за баррель, а в 2010-м - 45-48 долларов за баррель.
Дефицит федерального бюджета России в 2010 году может составить шесть процентов ВВП. По словам главного экономиста Всемирного банка по России Желько Богетича, запланированный правительством страны дефицит бюджета в размере 7,4 процента ВВП является "достаточно реальной оценкой". Напомним, что этот дефицит власти намерены покрывать за счет средств Резервного фонда.
По оценке банка, дефицит бюджета в пределах 6-7,4 процента может быть профинансирован за счет средств Резервного фонда, который, по данным на 1 марта 2009 года, составлял 4,9 триллиона рублей. "Без резервов России пришлось бы заимствовать, в то время как на внутреннем рынке очень жесткие условия, и на внешнем рынке достаточно трудно заимствовать", - отметил Богетич, добавив, что у страны нет ограничений по внешним заимствованиям, поскольку ее внешний долг не велик.
Уровень инфляции по итогам года достигнет 11-13 процентов. Этому будет способствовать в основном рост цен на импортные товары. С другой стороны, во Всемирном банке уверены, что замедление темпов экономического роста, жесткая денежно-кредитная политика монетарных властей России и отток иностранного капитала будут способствовать замедлению темпов роста потребительских цен.
Чистый отток иностранного капитала из России в текущем году составит 170 миллиардов долларов. В 2010 году он замедлится до 90-100 миллиардов долларов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 130 миллиардов долларов. По мнению Богетича, отток капитала будет связан с тем, что российским банкам в 2009 году необходимо вернуть иностранным кредиторам 90 миллиардов долларов. При этом приток прямых инвестиций практически равен нулю.
Уровень безработицы в России в 2009 году продолжит расти и по итогам года составит 12 процентов против 6,3 процента в прошлом году. В январе текущего года этот показатель составил 8,1 процента, а в феврале - 8,5 процента. По оценке Всемирного банка, число официально зарегистрированных безработных в 2009 году вырастет до 2,7 миллиона человек.
Уровень бедности, по прогнозу Всемирного банка, в 2009 году вырастет до 15,5 процента с 12,7 процента годом ранее. Для сравнения, в 2008 году число бедных в России выросло на 1,1 миллиона человек. В 2009 году их станет больше на 4,7 миллиона человек. Во время кризиса 1998 года число бедного населения страны составляло почти 30 процентов.
Объем антикризисных мер правительства России уже превысил два процента ВВП. При этом большая часть мер была направлена на стимулирование финансового и реального секторов экономики. Сейчас властям страны необходимо сосредоточится на поддержке социальной сферы. По мнению экономистов Всемирного банка, правительству необходимо разработать пакет мер социальной защиты, поддержки инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. На реализацию этих мер может потребоваться выделение еще 1,5 процента ВВП.
По оценке Всемирного банка, поддержка социальной сферы должна включать в себя повышение детских пособий на 220 процентов, пособий по безработице на 70 процентов, а пенсионных выплат для 30 процентов пенсионеров на 20 процентов. Эта программа должна начать реализовываться с 1 апреля 2009 года, а к 1 апреля 2010 года она перестанет действовать, поскольку начнется восстановление экономики. Правительство России, по мнению Богетича, может позволить себе реализацию этих мер.