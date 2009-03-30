В Тюмени выбраны «Звезда Сибири» и «Джигит 2009»

Финал II областного национального конкурса среди татарских красавиц «Звезда Сибири – Себер йолдызы 2009» и финал I областного национального конкурса на самого успешного юношу «Татар егете – Джигит 2009» состоялся 28 марта в ДК «Железнодоржник».
Этого дня участники – 11 красавиц и 11 джигитов, организаторы и болельщики ждали с осени 2008 года. Финалу конкурсов предшествовали полуфиналы в районах юга области, где компактно проживают татары (Ярковский, Нижнетавдинский, Ялуторовский, Тобольский и Вагайский). Специальная бригада организаторов выезжала в районы и проводила отборочные туры. Об одном из таких конкурсов, в селе Киндер Нижнетавдинского района, Nashgorod.ru писал ранее.
С ребятами, вышедшими в финал, на протяжении нескольких месяцев работали профессионалы: режиссер, постановщик дефиле, хореограф, музыкант, стилист. Конкурсантов знакомили с историей татар и татарской литературой, а молодых джигитов обучали технике татаро-башкирской борьбы «куреш».
Организаторами мероприятия выступили Конгресс татар Тюменской области, МАУК «Центр татарской культуры Тюмени» и Союз татарской молодежи Тюменской области.
Фееричная иллюзионная заставка открыла конкурс, и вот мы видим молодых, красивых, талантливых участников.
Первая часть конкурса, конечно же, визитка. Конкурсанты в парах девушка – юноша рассказывали о себе на татарском языке. Далее зрителей и жюри ждало дефиле по подиуму в деловых и вечерних нарядах. Творческий конкурс дал возможность показать участникам свои таланты: танцы в национальных татарских костюмах, песни на татарском языке, игра на гармони, гитарах, инсценировки в японском и средневековом стиле, шуточные сценки – каждый выбирал соответственно своим увлечениям.
На финале были подведены итоги прошедших ранее конкурсов национальной кухни у девушек и татаро-башкирской борьбы «куреш» у юношей. Зрителям была предоставлена возможность на видео посмотреть, как проходили эти конкурсы. Так же в день финала было завершено он-лайн голосование за участников на портале организаторов.
Интеллектуальный конкурс ждал уже не всех конкурсантов, а только финалистов, выбранных по итогам предыдущих конкурсов. Девушкам и юношам предстояло продемонстрировать свои знания истории, культуры и традиций татар. Например, из чего состоит мужской и женский татарские национальные костюмы? Какие есть татарские газеты, радио и телевидение?
Небольшой концерт предшествовал самому долгожданному – награждению победителей. И вот, наконец, строгое жюри сделало свой выбор. Но прежде получили свои награды и звания остальные участники. Были выбраны мисс и мистер он-лайн, зрительских симпатий, мистер железная воля, мисс фото, мистер находчивость, мисс нежность, мистер мужество и другие. Каждому были вручены дипломы и ценные подарки. Обладательницей татарской короны, мисс «Звезда Сибири» стала Зульфия Алеева, из деревни Киндер. Студентка сельхоз академии. Обладателем тюбетейки с золотой каймой, мистером «Джигит 2009» стал Сабитов Разиль, тоже деревни Киндер. Студент 5 курса ТГНГУ. Домой они отправятся на новых автомобилях.