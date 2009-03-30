В Тюмени выбраны «Звезда Сибири» и «Джигит 2009»

Небольшой концерт предшествовал самому долгожданному – награждению победителей. И вот, наконец, строгое жюри сделало свой выбор. Но прежде получили свои награды и звания остальные участники. Были выбраны мисс и мистер он-лайн, зрительских симпатий, мистер железная воля, мисс фото, мистер находчивость, мисс нежность, мистер мужество и другие. Каждому были вручены дипломы и ценные подарки. Обладательницей татарской короны, мисс «Звезда Сибири» стала Зульфия Алеева, из деревни Киндер. Студентка сельхоз академии. Обладателем тюбетейки с золотой каймой, мистером «Джигит 2009» стал Сабитов Разиль, тоже деревни Киндер. Студент 5 курса ТГНГУ. Домой они отправятся на новых автомобилях.