В Тюмени предъявлено обвинение спортсмену, который устроил стрельбу средь бела дня

Как установлено следствием, бывший игрок детской команды «Газовик», несколько лет назад игравший под фамилией Ефремов, в связи с усыновлением сменил её на Васильев и постоянно проживал в г. Тюмени со своей матерью и отчимом. Некоторое время назад он приобрёл одноствольное магазинное многозарядное ружьё РМ-96 «Рысь-К» и патроны к нему, которые постоянно возил в багажнике своего автомобиля.
Днём 29 сентября 2008 года Васильев вместе со своим знакомым катался по городу на машине. В это время знакомому позвонил его друг, директор станции технического обслуживания «Престиж», и попросил подъехать к СТО по ул. Дамбовской Тюмени, чтобы помочь уладить конфликт со своим работником и его приятелями.
Приехав по указанному адресу, Васильев и его знакомый вступили в разговор на стороне директора предприятия. Началась ссора, переросшая в потасовку, во время которой Васильева кто-то ударил. Разозлившись, бывший хоккеист взял из багажника своего автомобиля ружьё, зарядил его патронами, снаряженными как резиновыми пулями, так и дробью и картечью, подошёл к соперникам и выстрелил в сторону одного из обидчиков, попав ему в губу.
Мужчина попытался убежать, однако Васильев выстрелил ему в бедро, повредив при этом артерию и вену. Не остановившись на этом, злодей развернулся и выстрелил в живот второму сопернику, причинив тяжкий вред здоровью, от которого последний скончался в тот же день в Областной больнице № 2 (г. Тюмень).
Увидев это и поняв, что Васильев не остановится, ещё двое обидчиков стали убегать. Не обращая внимания на проходящих в это время по улице посторонних людей и проезжающие машины, злоумышленник произвёл в сторону убегавших ещё 4 выстрела, причинив одному из них дробовое ранение поясничной области, бедра, руки, спины и шеи. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи смерть двоих раненых удалось предотвратить.
После этого Васильев сел в машину и скрылся с места происшествия, сообщили Nashgorod.ruв пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
30 сентября 2008 года Васильев был задержан. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, злодей заключён под стражу.
Благодаря слаженной работе следователя и сотрудников уголовного розыска, было собрано достаточно доказательств, что позволило предъявить Васильеву обвинение по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом).
Расследование уголовного дела завершается. В ближайшее время Васильев приступит к ознакомлению с материалами дела, которые затем будут переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.