В Тюмени предъявлено обвинение спортсмену, который устроил стрельбу средь бела дня

Как установлено следствием, бывший игрок детской команды «Газовик», несколько лет назад игравший под фамилией Ефремов, в связи с усыновлением сменил её на Васильев и постоянно проживал в г. Тюмени со своей матерью и отчимом. Некоторое время назад он приобрёл одноствольное магазинное многозарядное ружьё РМ-96 «Рысь-К» и патроны к нему, которые постоянно возил в багажнике своего автомобиля.