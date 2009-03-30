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В Тюмени отметят День единения Беларуси и России

30 марта 2009, 16:30
1 апреля в областном центре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и России.
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Тюмень

Организаторами мероприятия выступили комитет по делам национальностей Тюменской области и тюменская областная общественная организация «Союз-интеграция братских народов».

В 2009 году, 2 апреля исполнится 13 лет со дня подписания Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора об образовании Сообщества Беларуси и России. С тех пор, этот день объявлен Днем единения народов Беларуси и России. Также большую роль в укреплении белорусско-российского сотрудничества сыграло подписание Договора о Союзе Беларуси и России (2 апреля 1997 года) и Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года).

Для большинства белорусов и россиян эти документы стали символами нерушимости многовекового братства народов. Они воплощают стремление двух государств и их народов вместе строить свою жизнь и творить будущее на основе духовного единства, общности исторических и человеческих судеб, взаимной заинтересованности в дальнейшем совместном устойчивом развитии двух стран.

Празднование Дня единения в Тюменской области способствует укреплению взаимопонимания и расширению дружеских связей между белорусами, живущими в регионе, народами Беларуси и Тюменской области, дальнейшему формированию общего социально-экономического пространства. В программе мероприятий запланированы торжественное собрание, выступления творческих коллективов, консульский прием, сообщает департамент информационной политики области.

#Новости#Тюмень#Россия#Таня#Политика
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