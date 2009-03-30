В Тюмени отметят День единения Беларуси и России

В 2009 году, 2 апреля исполнится 13 лет со дня подписания Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора об образовании Сообщества Беларуси и России. С тех пор, этот день объявлен Днем единения народов Беларуси и России. Также большую роль в укреплении белорусско-российского сотрудничества сыграло подписание Договора о Союзе Беларуси и России (2 апреля 1997 года) и Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 года).