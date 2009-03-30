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В Тюмени открылась выставка «корейского Пикассо»

30 марта 2009, 11:21
27 марта в Музее-усадьбе Колокольникова открылась выставка алтайского художника Александра Пака.
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Тюмень

Пак добился признания западной публики, но для российского зрителя его творчество остается закрытым. «Корейский Пикассо» – именно так его назвало ЮНЕСКО, профинансировавшее издание иллюстрированного им календаря.

Экспозиция сопровождается стихами художника, которые создавались отдельно, независимо от графики, но хорошо гармонируют с рисунками. Можно почувствовать взаимопроникновение поэзии и графики. Как говорит сам художник про свое творчество: «Я пытаюсь в своей графике найти «большое в малом» – простыми скудными линиями пера выразить всю гамму человеческих переживаний». Также считает, что человек состоялся как художник, если ему удалось выработать собственный стиль. Про себя Пак скромничает: «Если честно, я всегда себя чувствую беспомощным перед магией белого листа и тонкой линией пера». Творчество художника самобытно. В его линеарных рисунках преобладают мягкие, округлые линии. И это неспроста: часто художник изображает женскую натуру. Женщина – начало всех начал и вечная излюбленная тема для творческих людей. Пак импровизирует, играет, используя абстрагированные образы. Он может извлечь женский образ из любого предмета. На одной работе в изображение яблока Пак вносит произрастающие очертания сливающихся человеческих силуэтов. Таково его «Яблоко греха». И соответствующие строки под рисунком:

«Румянец на яблоке –

Это наследство от Евы –

Стыда, смущения, смятения…».

Биография художника: Александр Пак родился 14 мая 1953 года в городе Ходжейли, Каракалпакской АССР, Республика Узбекистан. Пак окончил курсы рисования при Академии художеств имени И. Е. Репина в Санкт-Петербурге. Художник является участником ряда коллективных выставок краевого значения и участником Международного конкурса по дизайну почтовых марок, проходившего в Японии. В 2006 году в Барнауле была издана его книга стихотворений и графики «Яблоко греха» на русском и немецком языках. В 2007 году Пак признан лауреатом краевой литературной премии «Лучшая книга года» за вышеуказанную книгу. Своими работами проиллюстрировал несколько поэтических книг поэтов Алтая. Работы находятся в частных коллекциях Киргизии, России, Германии, Бельгии, Франции и Японии. Является членом Союза писателей России и Союза писателей Киргизии.

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