В Тюмени открылась выставка «корейского Пикассо»

Экспозиция сопровождается стихами художника, которые создавались отдельно, независимо от графики, но хорошо гармонируют с рисунками. Можно почувствовать взаимопроникновение поэзии и графики. Как говорит сам художник про свое творчество: «Я пытаюсь в своей графике найти «большое в малом» – простыми скудными линиями пера выразить всю гамму человеческих переживаний». Также считает, что человек состоялся как художник, если ему удалось выработать собственный стиль. Про себя Пак скромничает: «Если честно, я всегда себя чувствую беспомощным перед магией белого листа и тонкой линией пера». Творчество художника самобытно. В его линеарных рисунках преобладают мягкие, округлые линии. И это неспроста: часто художник изображает женскую натуру. Женщина – начало всех начал и вечная излюбленная тема для творческих людей. Пак импровизирует, играет, используя абстрагированные образы. Он может извлечь женский образ из любого предмета. На одной работе в изображение яблока Пак вносит произрастающие очертания сливающихся человеческих силуэтов. Таково его «Яблоко греха». И соответствующие строки под рисунком: