В Тобольске появится мемориал в память шведам, сосланным в Сибирь

Администрация города Тобольска в целом, и комитет по туризму в частности, поддержали данную инициативу. По решению комиссии по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в городе Тобольске, для устройства тематического парка был предложен земельный участок по улице Октябрьской (возле пруда).