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В Тобольске появится мемориал в память шведам, сосланным в Сибирь

30 марта 2009, 14:58
Общественная организация НП «Содружество» выступила с инициативой об устройстве тематического парка, с установкой мемориала в память шведам, сосланным в Сибирь в первой половине XVIII века.

Об этом Nashgorod.ru сообщили в комитете по туризму администрации Тобольска.

Нужно отметить то, что ссыльные шведы внесли огромный вклад в развитие города, занимаясь строительством, научно-исследовательской деятельностью, были одними из первых в области кукольного театра и др.

Администрация города Тобольска в целом, и комитет по туризму в частности, поддержали данную инициативу. По решению комиссии по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в городе Тобольске, для устройства тематического парка был предложен земельный участок по улице Октябрьской (возле пруда).

В настоящее время общественной организацией НП «Содружество» объявлен конкурс на лучший проект мемориала, посвященного памяти шведам, находившимся в Тобольске.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте НП «Содружество», а также в городской еженедельной газете «Содействие» 25 июня 2009 года.

Строительство будет осуществляться за счет пожертвований меценатов, как с российской стороны, так и со шведской.

#Новости#Памятники#Таня#Культура
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