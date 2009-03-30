В Тобольске появится мемориал в память шведам, сосланным в Сибирь

Об этом Nashgorod.ru сообщили в комитете по туризму администрации Тобольска.
Нужно отметить то, что ссыльные шведы внесли огромный вклад в развитие города, занимаясь строительством, научно-исследовательской деятельностью, были одними из первых в области кукольного театра и др.
Администрация города Тобольска в целом, и комитет по туризму в частности, поддержали данную инициативу. По решению комиссии по рассмотрению заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в городе Тобольске, для устройства тематического парка был предложен земельный участок по улице Октябрьской (возле пруда).
В настоящее время общественной организацией НП «Содружество» объявлен конкурс на лучший проект мемориала, посвященного памяти шведам, находившимся в Тобольске.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте НП «Содружество», а также в городской еженедельной газете «Содействие» 25 июня 2009 года.
Строительство будет осуществляться за счет пожертвований меценатов, как с российской стороны, так и со шведской.