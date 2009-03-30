В Москве открывается съезд Союза кинематографистов

По словам Михалкова, которые приводит РИА Новости, попасть на собрание можно по приглашению, студенческому билету ВГИКа или высших курсов сценаристов и режиссеров. Такие участники будут регистрироваться, но аккредитацию не получат. Зал заседаний будет разделен на сектора - для гостей съезда, студентов и членов Союза.