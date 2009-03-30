В Москве открывается съезд Союза кинематографистов

Последний настаивает на утверждении жесткого регламента съезда, чтобы избежать возможных провокаций и попыток сорвать его.
На собрании кинематографистов, состоявшемся в минувшую субботу, ведущими съезда были выбраны актер и режиссер Евгений Герасимов, продюсеры Владилен Арсеньев и Леонид Верещагин, а также актер Александр Михайлов. Планируется заслушать отчет о деятельности Союза, провести выборы нового руководства, обсудить устав и программу Союза.
По словам Михалкова, которые приводит РИА Новости, попасть на собрание можно по приглашению, студенческому билету ВГИКа или высших курсов сценаристов и режиссеров. Такие участники будут регистрироваться, но аккредитацию не получат. Зал заседаний будет разделен на сектора - для гостей съезда, студентов и членов Союза.
Московские кинематографисты так и не пришли к единому мнению по поводу участия в чрезвычайном съезде. Их коллеги из Санкт-Петербурга не будут игнорировать собрание. Председатель петербургского отделения Союза - режиссер Дмитрий Месхиев, полагает, что в Москву приедет около 400 кинематографистов.
Напомним, что Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда после того, как министерство юстиции отказалось зарегистрировать результаты седьмого съезда, прошедшего в декабре 2008 года, на котором новым председателем был избран режиссер Марлен Хуциев. В дальнейшем Пресненский суд Москвы поддержал иск сторонников Михалкова, требовавших признать решения седьмого съезда незаконными.
Сам Михалков заявил о готовности покинуть Союз кинематографистов в том случае, если раскол, возникший в нем, не будет преодолен.