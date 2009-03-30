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В Москве открывается съезд Союза кинематографистов

30 марта 2009, 13:19
В московском Гостином дворе начинает свою работу чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России, созванный его председателем Никитой Михалковым.

Последний настаивает на утверждении жесткого регламента съезда, чтобы избежать возможных провокаций и попыток сорвать его.

На собрании кинематографистов, состоявшемся в минувшую субботу, ведущими съезда были выбраны актер и режиссер Евгений Герасимов, продюсеры Владилен Арсеньев и Леонид Верещагин, а также актер Александр Михайлов. Планируется заслушать отчет о деятельности Союза, провести выборы нового руководства, обсудить устав и программу Союза.

По словам Михалкова, которые приводит РИА Новости, попасть на собрание можно по приглашению, студенческому билету ВГИКа или высших курсов сценаристов и режиссеров. Такие участники будут регистрироваться, но аккредитацию не получат. Зал заседаний будет разделен на сектора - для гостей съезда, студентов и членов Союза.

Московские кинематографисты так и не пришли к единому мнению по поводу участия в чрезвычайном съезде. Их коллеги из Санкт-Петербурга не будут игнорировать собрание. Председатель петербургского отделения Союза - режиссер Дмитрий Месхиев, полагает, что в Москву приедет около 400 кинематографистов.

Напомним, что Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда после того, как министерство юстиции отказалось зарегистрировать результаты седьмого съезда, прошедшего в декабре 2008 года, на котором новым председателем был избран режиссер Марлен Хуциев. В дальнейшем Пресненский суд Москвы поддержал иск сторонников Михалкова, требовавших признать решения седьмого съезда незаконными.

Сам Михалков заявил о готовности покинуть Союз кинематографистов в том случае, если раскол, возникший в нем, не будет преодолен.

#Новости#Россия#Кино#Михалков#Таня#Культура
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