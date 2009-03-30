Тюменские ветераны войны получат подарок ко Дню Победы

В постановлении говорится, что единовременную выплату в размере 1500 рублей получат жители области - участники Великой Отечественной войны, а также граждане, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев. По 1000 рублей получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и т.д.; награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовы погибших в период войны военнослужащих.