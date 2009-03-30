Тюменские ветераны войны получат подарок ко Дню Победы

Традиционный подарок - единовременную компенсационную выплату - к 9 мая получат тюменские ветераны Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на очередном заседании регионального правительства 30 марта.
В постановлении говорится, что единовременную выплату в размере 1500 рублей получат жители области - участники Великой Отечественной войны, а также граждане, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев. По 1000 рублей получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и т.д.; награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовы погибших в период войны военнослужащих.
Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области, денежная выплата предусмотрена также гражданам, награжденным за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; проработавшим в то время не менее шести месяцев; гражданам, родившимся до 31.12.1931 включительно; и детям погибших участников войны. Жители области, относящиеся к этим категориям, получат по 500 рублей. Как пояснила заместитель губернатора Наталья Шевчик, все эти выплаты буду произведены в течение апреля.