Тюменские службы МЧС за выходные совершили 173 выезда

В воскресную ночь из-за неосторожного обращения с огнем на ул. Воровского, 33, произошел пожар в подъезде жилого десятиэтажного дома. Огнем поврежден несколько квадратных метров лестничной клетки, закопчен подъезд с первого по десятый этажи. Благодаря оперативным действиям расчетов трех тюменских частей эвакуацию жильцов проводить не пришлось – огонь был ликвидирован в минимальные сроки в условиях сильного задымления на месте происшествия работало звено газодымозащитной службы. Один миллион рублей – в такую цифру оценивается спасенное имущество жильцов квартир этажа, где вспыхнул огонь.