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Тюменские службы МЧС за выходные совершили 173 выезда

30 марта 2009, 15:51
В минувшую субботу, в половине одиннадцатого вечера, на улице Минской, 47, произошел пожар в подвале жилого 4-х этажного дома - огнем повреждена мебель.

Уже через восемь минут после сообщения о пожаре, на месте происшествия работали сотрудники трех городских частей: огнеборцы спасли имущество на сумму 1 млн. рублей Пожарными расчетами из зоны воздействия опасных факторов эвакуирован один человек. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Халатное обращение с огнем также стало причиной следующего возгорания той же ночью на ул. Елизарова, 18. Там загорелось чердачное помещение жилого двухэтажного дома. Огнем повреждено потолочное перекрытие: пожарные сороковой и четырнадцатой пожарной частей, прибывшие на место вызова, ликвидировали загорание за девять минут, отстояв имущество жильцов дома на миллион рублей.

Ранним утром в воскресенье, на улице Циолковского, 15 произошел пожар в продуктовом магазине «Русский каравай». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, огнем поврежден холодильник, закопчен магазин по всей площади. Пожарным 14-ой части за четыре минуты удалось сбить пламя: спасены торговый павильон и товаро-материальные ценности на сумму миллион рублей. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В воскресную ночь из-за неосторожного обращения с огнем на ул. Воровского, 33, произошел пожар в подъезде жилого десятиэтажного дома. Огнем поврежден несколько квадратных метров лестничной клетки, закопчен подъезд с первого по десятый этажи. Благодаря оперативным действиям расчетов трех тюменских частей эвакуацию жильцов проводить не пришлось – огонь был ликвидирован в минимальные сроки в условиях сильного задымления на месте происшествия работало звено газодымозащитной службы. Один миллион рублей – в такую цифру оценивается спасенное имущество жильцов квартир этажа, где вспыхнул огонь.

Отметим, что всего за два выходных дня (28-29 марта) подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области совершили 173 выезда.

#Новости#Тюменская область#МЧС#Таня#Происшествия
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