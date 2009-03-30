Тюменские службы МЧС за выходные совершили 173 выезда

Уже через восемь минут после сообщения о пожаре, на месте происшествия работали сотрудники трех городских частей: огнеборцы спасли имущество на сумму 1 млн. рублей Пожарными расчетами из зоны воздействия опасных факторов эвакуирован один человек. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Халатное обращение с огнем также стало причиной следующего возгорания той же ночью на ул. Елизарова, 18. Там загорелось чердачное помещение жилого двухэтажного дома. Огнем повреждено потолочное перекрытие: пожарные сороковой и четырнадцатой пожарной частей, прибывшие на место вызова, ликвидировали загорание за девять минут, отстояв имущество жильцов дома на миллион рублей.
Ранним утром в воскресенье, на улице Циолковского, 15 произошел пожар в продуктовом магазине «Русский каравай». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, огнем поврежден холодильник, закопчен магазин по всей площади. Пожарным 14-ой части за четыре минуты удалось сбить пламя: спасены торговый павильон и товаро-материальные ценности на сумму миллион рублей. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
В воскресную ночь из-за неосторожного обращения с огнем на ул. Воровского, 33, произошел пожар в подъезде жилого десятиэтажного дома. Огнем поврежден несколько квадратных метров лестничной клетки, закопчен подъезд с первого по десятый этажи. Благодаря оперативным действиям расчетов трех тюменских частей эвакуацию жильцов проводить не пришлось – огонь был ликвидирован в минимальные сроки в условиях сильного задымления на месте происшествия работало звено газодымозащитной службы. Один миллион рублей – в такую цифру оценивается спасенное имущество жильцов квартир этажа, где вспыхнул огонь.
Отметим, что всего за два выходных дня (28-29 марта) подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области совершили 173 выезда.