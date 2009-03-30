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Шоу-балет «Тодес» продемонстрировал тюменцам свой неповторимый стиль

30 марта 2009, 11:38
Начало выступления шоу-балета Аллы Духовой «Тодес» в Тюмени напомнило пролог к знакомому танцорам фильму «Шаг вперед»: то же эклектичное сочетание классических па с резкими движениями эстрадного танца.
Сюжет
Тюмень

Программа продолжилась в заданном ритме – динамичные, наполненные сильнейшей энергетикой номера, следовали один за другим. Физическая подготовка танцоров, акробатические трюки, четкое исполнение в ритм музыки держали в напряжении весь зрительный зал тюменской филармонии.

Возможно, в этом и есть неповторимый стиль «Тодеса», но почудилось, что основная тема всех номеров – борьба. Отлаженные движения, исполненные с небывалой агрессией, выглядят безупречно, но создается впечатление, что ты попал в мир сверхлюдей, вся жизнь которых состоит из соперничества и потасовок. Впрочем, следующие номера порадовали разнообразием стилей и идей. Зрители с восторгом приняли номера в стиле бродвейского джаза и стрит-дэнса, от души порадовались, когда танцоры спустились в зал, чтобы подарить девушкам цветы.

По традиции, завершало выступление местное отделение хореографической студии. Юные танцоры выглядели ничуть не хуже своих опытных наставников, так же начинавших свою творческую жизнь в разных городах.

#Новости#Хореография#Тюмень#Таня#Культура
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