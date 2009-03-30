Шоу-балет «Тодес» продемонстрировал тюменцам свой неповторимый стиль

Возможно, в этом и есть неповторимый стиль «Тодеса», но почудилось, что основная тема всех номеров – борьба. Отлаженные движения, исполненные с небывалой агрессией, выглядят безупречно, но создается впечатление, что ты попал в мир сверхлюдей, вся жизнь которых состоит из соперничества и потасовок. Впрочем, следующие номера порадовали разнообразием стилей и идей. Зрители с восторгом приняли номера в стиле бродвейского джаза и стрит-дэнса, от души порадовались, когда танцоры спустились в зал, чтобы подарить девушкам цветы.