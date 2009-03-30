С Берлинской стены стерли самое знаменитое граффити

Ликвидация граффити "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" была проведена в рамках масштабной реставрации, приуроченной к 20-ой годовщине сноса Берлинской стены.
Художник Дмитрий Врубель, нарисовавший знаменитое граффити, заявил, что был поражен, увидев чистый участок стены, на котором ранее находился его рисунок. По его словам, удаление авторского рисунка является нарушением прав художников.
Руководство художественной галереи East Side Gallery со своей стороны заявило, что все художники, участвовавшие в разрисовке стены, были заранее уведомлены о том, что их работы могут быть стерты в ходе реставрации. Врубелю же было предложено вернуться в Берлин и нарисовать такое же граффити, подчеркнули в East Side Gallery. Кроме того, галерея послала ему чек на 3 тысячи евро в качестве компенсации за удаление со стены его граффити.
Врубель тем временем сообщил, что East Side Gallery действительно уведомила его о плановых мероприятиях со стеной, однако речь шла лишь о незначительных косметических работах. Комментируя предложение вернуться и нарисовать еще одно граффити, художник заметил, что это будет уже совсем другая картина, не имеющая ничего общего со знаменитым "поцелуем Брежнева и Хонеккера".
О планах отремонтировать участок Берлинской стены, сохранившийся после ее сноса в 1990 году, стало известно в 2007 году. При этом реставраторы заверили общественность, что знаменитые граффити, нарисованные в 1990 году 118 художниками из 22 стран, будут сохранены и отреставрированы при участии самих авторов рисунков.