С Берлинской стены стерли самое знаменитое граффити

Руководство художественной галереи East Side Gallery со своей стороны заявило, что все художники, участвовавшие в разрисовке стены, были заранее уведомлены о том, что их работы могут быть стерты в ходе реставрации. Врубелю же было предложено вернуться в Берлин и нарисовать такое же граффити, подчеркнули в East Side Gallery. Кроме того, галерея послала ему чек на 3 тысячи евро в качестве компенсации за удаление со стены его граффити.