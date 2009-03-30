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Рейтинг самых посещаемых музеев мира вновь возглавил Лувр

30 марта 2009, 18:32
Знаменитый парижский музей Лувр в очередной раз возглавил список самых популярных музеев мира. Согласно списку, составленному изданием The Art Newspaper, в 2008 году его посетили 8,5 миллионов человек.

На втором месте, как и в прошлом году, оказался Британский музей, посещаемость которого в 2008 году составила 5,93 млн человек. В свою очередь Национальная галерея искусств в Вашингтоне заняла на третье место рейтинга с результатов 4,96 миллиона человек, сообщает агентство Bloomberg.

За ней следует лондонская галерея Tate Modern, которая по сравнению с прошлогодним показателем опустилась с третьего места на четвертое. В 2008 году в ней побывало 4,95 млн человек.

Пятое место досталось нью-йоркскому музею Метрополитен. Его посетило 4,82 миллиона человек. Замыкает пятерку лидеров музейный комплекс Ватикана с показателем 4,44 миллиона человек.

В десятку самых посещаемых музеев вошли только музеи Европы и США. В Азии лучший результат у Национального центра искусств в Токио. Он занял 13-е место с 2,47 миллионами посетителей. При этом Японии принадлежит рекорд 2008 года по числу средней посещаемости выставок.

#Новости#Мир#Музеи#Таня#Культура
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