Рейтинг самых посещаемых музеев мира вновь возглавил Лувр

На втором месте, как и в прошлом году, оказался Британский музей, посещаемость которого в 2008 году составила 5,93 млн человек. В свою очередь Национальная галерея искусств в Вашингтоне заняла на третье место рейтинга с результатов 4,96 миллиона человек, сообщает агентство Bloomberg.
За ней следует лондонская галерея Tate Modern, которая по сравнению с прошлогодним показателем опустилась с третьего места на четвертое. В 2008 году в ней побывало 4,95 млн человек.
Пятое место досталось нью-йоркскому музею Метрополитен. Его посетило 4,82 миллиона человек. Замыкает пятерку лидеров музейный комплекс Ватикана с показателем 4,44 миллиона человек.
В десятку самых посещаемых музеев вошли только музеи Европы и США. В Азии лучший результат у Национального центра искусств в Токио. Он занял 13-е место с 2,47 миллионами посетителей. При этом Японии принадлежит рекорд 2008 года по числу средней посещаемости выставок.