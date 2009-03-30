Рейтинг самых посещаемых музеев мира вновь возглавил Лувр

На втором месте, как и в прошлом году, оказался Британский музей, посещаемость которого в 2008 году составила 5,93 млн человек. В свою очередь Национальная галерея искусств в Вашингтоне заняла на третье место рейтинга с результатов 4,96 миллиона человек, сообщает агентство Bloomberg.