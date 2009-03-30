Путин поддержал АвтоВАЗ и купил «Ниву»

Напомним, что в середине марта «АвтоВАЗ» попросил помощи у правительства для погашения долгов на 26 млрд. рублей. Дело в том, что тольяттинскому автогиганту нечем расплатиться с поставщиками: в залоге под кредит находится 60% его активов. Частично заложены производственные линии и корпуса автогиганта. До конца первого полугодия «АвтоВАЗу» необходимо найти 222 миллиона долларов на оплату своих долгов - на погашение кредита Сбербанка заводу требуется 139 миллионов долларов, а еще 83 миллиона - на биржевые облигации. К тому же предприятию нечем расплачиваться со своими поставщиками и погашать долги прошлого года.