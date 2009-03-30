Путин поддержал АвтоВАЗ и купил «Ниву»

Один из сотрудников предприятия спросил премьера, какой автомобиль их производства он хотел бы купить.
«Ниву», - ответил Путин - У меня уже есть, скоро оформлю».
Во время беседы с рабочими предприятия премьер-министр заявил, что Правительство РФ окажет существенные меры поддержки тольяттинскому автогиганту.
«Сегодня мы обсудим и окончательно примем решение об объеме финансирования «АвтоВАЗа», чтобы компания смогла рассчитаться со всеми поставщиками и долгами. Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей», - сказал Путин.
Он добавил, что государство и в будущем может поддерживать завод.
«В целом возможна и в будущем та или иная форма поддержки государства», - добавил председатель правительства.
Ранее он отмечал, что положение в автопроме «остаётся весьма серьезным, оно является сложным и требует дополнительного внимания Правительства к этим вопросам».
Напомним, что в середине марта «АвтоВАЗ» попросил помощи у правительства для погашения долгов на 26 млрд. рублей. Дело в том, что тольяттинскому автогиганту нечем расплатиться с поставщиками: в залоге под кредит находится 60% его активов. Частично заложены производственные линии и корпуса автогиганта. До конца первого полугодия «АвтоВАЗу» необходимо найти 222 миллиона долларов на оплату своих долгов - на погашение кредита Сбербанка заводу требуется 139 миллионов долларов, а еще 83 миллиона - на биржевые облигации. К тому же предприятию нечем расплачиваться со своими поставщиками и погашать долги прошлого года.
С 30 марта завод вновь повышает на автомобили Lada в среднем на 2,5% (последний раз "»АвтоВАЗ»" изменял отпускные цены на автомобили 26 января 2009 года, когда они поднялись на 2,4% - прим. ред.). Повышение стоимости машин автопроизводитель объясняет «необходимостью компенсации влияния инфляционных процессов», а также удорожанием импортных компонентов в связи с изменением курсов доллара и евро. «В первую очередь это касается оборудования для люксовых комплектаций, доля импорта в котором составляет порядка 30%», – отмечают в компании. Поставщики предприятия, в свою очередь, утверждают, что это не последнее в этом году подорожание
Между тем, количество россиян, предпочитающих отечественные машины, продолжает падать. По данным ВЦИОМ, на сегодняшний день только каждый пятый житель страны готов поддержать российский автопром. 49% опрошенных купят, скорее всего, иномарку, и лишь 22% - отечественный авто. Кроме того, почти полвоина россиян уверены, что иномарки отечественной сборки далеки от оригинала.
Таким образом, мощная поддержка со стороны правительства - введение с 12 января повышенных импортных пошлин на иномарки и решение субсидировать часть процентной ставки по автокредитам на производимые в РФ автомобили стоимостью до 350 тыс. руб - впрок предприятию пока не пошла, и люди все равно отказываются покупать «Лады».
В целом, производство легковых автомобилей в России по итогам января-февраля, согласно данным Росстата, упало на 68,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 65,1 тысячу машин. По расчетам агентства «АВТОСТАТ», в феврале с российских конвейеров сошло порядка 46,9 тысячи автомобилей, что на 60,8% меньше, чем годом ранее и в 2,6 раза больше, чем в предыдущем месяце, когда практически все автозаводы находились в длительных зимних отпусках.