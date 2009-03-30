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Подземный переход в Тюмени должны сдать в этом году

30 марта 2009, 10:47
Подземный переход в районе рынка «Солнечный» должны сдать в этом году.

Несмотря на кризис, в планах проведение землеустроительных и проектно-изыскательных работ на ул. Республики в районе площади «400-летия Тюмени», у ОДНК «Строитель», в районе ул. Тульской, автовокзала и на пересечении улиц 50 лет Октября и Максима Горького.

Местные депутаты неоднократно высказывали недовольство по поводу их медленного строительства, хотя те же подзменые переходы давно возводятся в куда более сложных условиях, в том же Санкт-Петербурге, городе на воде, и на это тратится времени в разы меньше.

Как пояснил начальник управления автомобильных дорог области Алмаз Закиев, 40% работы при строительстве переходов составляет перекладка коммуникаций. А любая перекладка - это согласование с хозяином.

#Новости#Транспорт#Тюмень#Автовладельцы#Ксения#Общество
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