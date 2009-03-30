Победа сборной России не оправдала ожиданий Хиддинка

Встреча между сборной России и Азербайджана прошла в субботу 28 марта на стадионе "Лужники". Как сообщили в столичном ГУВД, в ходе матча были задержаны 170 человек, большинство из них - за распитие алкогольных напитков. В целом, заметили в правоохранительных органах Москвы, серьезных правонарушений за время матча зафиксировано не было.