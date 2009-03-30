nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Победа сборной России не оправдала ожиданий Хиддинка

30 марта 2009, 09:12
Главный тренер сборной России Гуус Хиддинк ожидал более убедительной победы над Азербайджаном. Такое признание наставник российской сборной сделал на пресс-конференции после матча, завершившегося победой россиян со счетом 2:0.

Голландский специалист, в частности, посетовал на плохую реализацию голевых моментов, а также отметил, что в атаке сборная России могла бы сыграть намного острее. В то же время Хиддинк похвалил удачные действия команды в обороне, а именно - внимательную игру защитников. "Защитники практически не допускали ошибок", - заметил он.

В отношении сборной Азербайджана Хиддинк признался, что остался доволен действиями соперников сборной России, особо выделив уверенную игру азербайджанских футболистов в атаке. Главной проблемой азербайджанской команды наставник сборной России назвал отсутствие опыта.

Встреча между сборной России и Азербайджана прошла в субботу 28 марта на стадионе "Лужники". Как сообщили в столичном ГУВД, в ходе матча были задержаны 170 человек, большинство из них - за распитие алкогольных напитков. В целом, заметили в правоохранительных органах Москвы, серьезных правонарушений за время матча зафиксировано не было.

Одержав победу над Азербайджаном, сборная России набрала девять очков и занимает второе место по итогам четырех матчей в четвертой европейской отборочной группе ЧМ-2010. На первой строчке расположилась сборная Германии, в активе которой десять очков.

#Новости#Россия#Спорт#Футбол#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25