Победа сборной России не оправдала ожиданий Хиддинка

Голландский специалист, в частности, посетовал на плохую реализацию голевых моментов, а также отметил, что в атаке сборная России могла бы сыграть намного острее. В то же время Хиддинк похвалил удачные действия команды в обороне, а именно - внимательную игру защитников. "Защитники практически не допускали ошибок", - заметил он.
В отношении сборной Азербайджана Хиддинк признался, что остался доволен действиями соперников сборной России, особо выделив уверенную игру азербайджанских футболистов в атаке. Главной проблемой азербайджанской команды наставник сборной России назвал отсутствие опыта.
Встреча между сборной России и Азербайджана прошла в субботу 28 марта на стадионе "Лужники". Как сообщили в столичном ГУВД, в ходе матча были задержаны 170 человек, большинство из них - за распитие алкогольных напитков. В целом, заметили в правоохранительных органах Москвы, серьезных правонарушений за время матча зафиксировано не было.
Одержав победу над Азербайджаном, сборная России набрала девять очков и занимает второе место по итогам четырех матчей в четвертой европейской отборочной группе ЧМ-2010. На первой строчке расположилась сборная Германии, в активе которой десять очков.