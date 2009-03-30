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Онищенко не исключает угрозы птичьего гриппа в России

30 марта 2009, 19:10
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключает угрозы заболеваемости среди россиян птичьим гриппом, заявил он на открытии первого Всероссийского конгресса по инфекционным болезням.

"На территории России нет случаев заболеваний людей гриппом H5N1, однако угроза завоза инфекции остается, – подчеркнул Онищенко. – Для нас проблема обостряется". Главный санитарный врач считает необходимым, чтобы санитарная служба страны и микробиологическая промышленность были в состоянии готовности перед угрозой завоза инфекции в Россию. Говоря о заболеваемости среди людей гриппом птиц в других странах, Геннадий Онищенко сказал: "Мы ожидаем, что, возможно, на территории нашей страны подобного рода явления тоже появятся".

По мнению главного санитарного врача, "ситуация сейчас квалифицируется как приближающаяся ко второй фазе, когда не регистрируются случаи заболеваний среди населения данным подтипом вируса гриппа, однако он циркулирует среди дикой и домашней птицы".

#Новости#Болезни#Россия#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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