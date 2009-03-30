Онищенко не исключает угрозы птичьего гриппа в России

"На территории России нет случаев заболеваний людей гриппом H5N1, однако угроза завоза инфекции остается, – подчеркнул Онищенко. – Для нас проблема обостряется". Главный санитарный врач считает необходимым, чтобы санитарная служба страны и микробиологическая промышленность были в состоянии готовности перед угрозой завоза инфекции в Россию. Говоря о заболеваемости среди людей гриппом птиц в других странах, Геннадий Онищенко сказал: "Мы ожидаем, что, возможно, на территории нашей страны подобного рода явления тоже появятся".