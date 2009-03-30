Названы лучшие автомобили в России 2009 года в 20 номинациях

В четверг в московском клубе "Рай" прошла церемония награждения победителей конкурса "Автомобиль года в России-2009". В этом году в голосовании приняли участие 202 776 человек из более чем 2 500 населенных пунктов страны. По его итогам были выбраны лучшие модели в 20 номинациях. Все автомобили-номинанты официально продаются в России.