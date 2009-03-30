Названы лучшие автомобили в России 2009 года в 20 номинациях

В четверг в московском клубе "Рай" прошла церемония награждения победителей конкурса "Автомобиль года в России-2009". В этом году в голосовании приняли участие 202 776 человек из более чем 2 500 населенных пунктов страны. По его итогам были выбраны лучшие модели в 20 номинациях. Все автомобили-номинанты официально продаются в России.
Стоит отметить, что в числе победителей нет ни одной модели российского производства. Более того, ни один отечественный автомобиль даже не был номинирован.
Больше всего премий получила немецкая марка BMW. Во-первых, этот бренд признан "Любимой маркой по версии портала "Одноклассники.ru". Кроме того, баварские модели получили призы еще в трех категориях "Представительский класс", "Кабриолеты и родстеры Premium" и "Средние внедорожники".
По три премии получили Audi и Ford. Японская Toyota победила в двух номинациях. Список победителей:
"Городские автомобили" – Peugeot 107
"Малый класс" - Ford Fiesta
"Малый средний класс" - Mitsubishi Lancer
"Средний класс" - Honda Accord
"Бизнесс-класс" -Toyota Camry
"Представительский класс" - BMW 7 серии
"Представительский класс Premium" – Maybach
"Купе" - Audi A5
"Купе Premium" - Audi R8
"Кабриолеты и родстеры" - BMW Z4 Roadster
"Кабриолеты и родстеры Premium" - BMW 6 серии Convertible
"Универсалы повышенной проходимости" - Volvo XC70
"Легкие внедорожники" (до 2100 кг) - Audi Q5
"Средние внедорожники" (до 3000 кг) - BMW X6
"Тяжелые внедорожники" (свыше 3000 кг) - Toyota Land Cruiser 200
"Пикап" - Nissan Navara
"Минивэн" - Ford S-MAX
"Малые коммерческие автомобили" - Volkswagen T5 Transporter
"Новинка года" - Ford Focus
"Любимая марка", по версии "Одноклассники.ru" - BMW