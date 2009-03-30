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Названы лучшие автомобили в России 2009 года в 20 номинациях

30 марта 2009, 18:34
В четверг в московском клубе "Рай" прошла церемония награждения победителей конкурса "Автомобиль года в России-2009". В этом году в голосовании приняли участие 202 776 человек из более чем 2 500 населенных пунктов страны.

В четверг в московском клубе "Рай" прошла церемония награждения победителей конкурса "Автомобиль года в России-2009". В этом году в голосовании приняли участие 202 776 человек из более чем 2 500 населенных пунктов страны. По его итогам были выбраны лучшие модели в 20 номинациях. Все автомобили-номинанты официально продаются в России.

Стоит отметить, что в числе победителей нет ни одной модели российского производства. Более того, ни один отечественный автомобиль даже не был номинирован.

Больше всего премий получила немецкая марка BMW. Во-первых, этот бренд признан "Любимой маркой по версии портала "Одноклассники.ru". Кроме того, баварские модели получили призы еще в трех категориях "Представительский класс", "Кабриолеты и родстеры Premium" и "Средние внедорожники".

По три премии получили Audi и Ford. Японская Toyota победила в двух номинациях. Список победителей:

"Городские автомобили" – Peugeot 107

"Малый класс" - Ford Fiesta

"Малый средний класс" - Mitsubishi Lancer

"Средний класс" - Honda Accord

"Бизнесс-класс" -Toyota Camry

"Представительский класс" - BMW 7 серии

"Представительский класс Premium" – Maybach

"Купе" - Audi A5

"Купе Premium" - Audi R8

"Кабриолеты и родстеры" - BMW Z4 Roadster

"Кабриолеты и родстеры Premium" - BMW 6 серии Convertible

"Универсалы повышенной проходимости" - Volvo XC70

"Легкие внедорожники" (до 2100 кг) - Audi Q5

"Средние внедорожники" (до 3000 кг) - BMW X6

"Тяжелые внедорожники" (свыше 3000 кг) - Toyota Land Cruiser 200

"Пикап" - Nissan Navara

"Минивэн" - Ford S-MAX

"Малые коммерческие автомобили" - Volkswagen T5 Transporter

"Новинка года" - Ford Focus

"Любимая марка", по версии "Одноклассники.ru" - BMW

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