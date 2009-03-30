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«Мост дружбы» объединил тюменцев разных культур

30 марта 2009, 17:26
27 марта в актовом зале средней школы № 66 прошел итоговый концерт праздника национальных культур «Мост дружбы».
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Тюмень

На протяжении всего месяца в школе проходила акция «Расскажу о своей национальности» и проводился конкурс рисунков.

Праздник уже стал традиционным. Он проводится с целью расширения культурных представлений и воспитания уважительного отношения учащихся к языку, традициям, обычаям, костюму, кухне разных национальностей.

Открыл концертную программу хореографический ансамбль центра изящных искусств «Алёнушка» величественным танцем «Русь». В концерте принимали участие творческие коллективы и солисты Дворца национальных культур «Строитель»:

- чувашский фольклорный ансамбль «Таван»;

- Арсен и Армен Овеяны (армянские мотивы);

- фольклорный ансамбль сибирских татар «Ромай», Абузар Минибаев («Татарские наигрыши»);

- хореографический ансамбль коренных малочисленных народов Севера «Югряночка» и другие.

Завершил концерт танцевальный коллектив школы № 66 «Движенье звезд».

На праздничном концерте присутствовало 160 человек. Это учащиеся, их родители, учителя, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда 6-го микрорайона.

Итоги праздника подвела директор школы Татьяна Алексеевна Мелёхина. Гостям, принимавшим участие в концерте, были вручены благодарственные письма и памятные подарки, сообщает пресс-служба главы администрации города.

#Новости#Тюмень#Таня#Культура
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