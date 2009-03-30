«Мост дружбы» объединил тюменцев разных культур

На протяжении всего месяца в школе проходила акция «Расскажу о своей национальности» и проводился конкурс рисунков.
Праздник уже стал традиционным. Он проводится с целью расширения культурных представлений и воспитания уважительного отношения учащихся к языку, традициям, обычаям, костюму, кухне разных национальностей.
Открыл концертную программу хореографический ансамбль центра изящных искусств «Алёнушка» величественным танцем «Русь». В концерте принимали участие творческие коллективы и солисты Дворца национальных культур «Строитель»:
- чувашский фольклорный ансамбль «Таван»;
- Арсен и Армен Овеяны (армянские мотивы);
- фольклорный ансамбль сибирских татар «Ромай», Абузар Минибаев («Татарские наигрыши»);
- хореографический ансамбль коренных малочисленных народов Севера «Югряночка» и другие.
Завершил концерт танцевальный коллектив школы № 66 «Движенье звезд».
На праздничном концерте присутствовало 160 человек. Это учащиеся, их родители, учителя, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда 6-го микрорайона.
Итоги праздника подвела директор школы Татьяна Алексеевна Мелёхина. Гостям, принимавшим участие в концерте, были вручены благодарственные письма и памятные подарки, сообщает пресс-служба главы администрации города.