Молодежные отряды УрФО соберутся в «Ребячей Республике»

В рамках работы слета предусмотрены теоретические и практические занятия по организации деятельности молодежных трудовых отрядов на территории Тюменской области в 2009 году. Будет организована аттестация комсостава, с последующей выдачей свидетельств установленного образца. Также пройдут круглые столы по обмену опытом с молодежными трудовыми отрядами региона. В работе слета примут участие представители молодежного и студенческого отрядного движения УрФО из гг. Екатеринбург, Челябинск, Курган.