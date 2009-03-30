Молодежные отряды УрФО соберутся в «Ребячей Республике»

Государственное автономное учреждение "Молодежная биржа труда" 2 - 3 апреля 2009 года на базе ОДЦ "Ребячья Республика" (Тюменский район, 38 км Салаирского тракта) проводит открытый слет молодежных трудовых отрядов УрФО "Трудовой семестр".
В рамках работы слета предусмотрены теоретические и практические занятия по организации деятельности молодежных трудовых отрядов на территории Тюменской области в 2009 году. Будет организована аттестация комсостава, с последующей выдачей свидетельств установленного образца. Также пройдут круглые столы по обмену опытом с молодежными трудовыми отрядами региона. В работе слета примут участие представители молодежного и студенческого отрядного движения УрФО из гг. Екатеринбург, Челябинск, Курган.
Организаторы слета:
-Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской
области.
-Автономная некоммерческая организация ОДООЦ "Ребячья республика".
-Государственное автономное учреждение Тюменской области "Молодежная биржа труда".
Программа слета:
02.04.2009
11.00 - 12.00 - Открытие слета
12.00 - 12.30 - Выставка презентация
с 14.00 - Тренинг
03.04.2009
09.30 - 12.00 - Работа по секциям.
13.00 - Аттестация (для новичков), анкетирование
14.00 - 14.30 - Закрытие слета