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Молодежные отряды УрФО соберутся в «Ребячей Республике»

30 марта 2009, 10:09
Государственное автономное учреждение "Молодежная биржа труда" 2 - 3 апреля 2009 года на базе ОДЦ "Ребячья Республика" (Тюменский район, 38 км Салаирского тракта) проводит открытый слет молодежных трудовых отрядов УрФО "Трудовой семестр".
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Тюмень

Государственное автономное учреждение "Молодежная биржа труда" 2 - 3 апреля 2009 года на базе ОДЦ "Ребячья Республика" (Тюменский район, 38 км Салаирского тракта) проводит открытый слет молодежных трудовых отрядов УрФО "Трудовой семестр".

В рамках работы слета предусмотрены теоретические и практические занятия по организации деятельности молодежных трудовых отрядов на территории Тюменской области в 2009 году. Будет организована аттестация комсостава, с последующей выдачей свидетельств установленного образца. Также пройдут круглые столы по обмену опытом с молодежными трудовыми отрядами региона. В работе слета примут участие представители молодежного и студенческого отрядного движения УрФО из гг. Екатеринбург, Челябинск, Курган.

Организаторы слета:

-Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской

области.

-Автономная некоммерческая организация ОДООЦ "Ребячья республика".

-Государственное автономное учреждение Тюменской области "Молодежная биржа труда".

Программа слета:

02.04.2009

11.00 - 12.00 - Открытие слета

12.00 - 12.30 - Выставка презентация

с 14.00 - Тренинг

03.04.2009

09.30 - 12.00 - Работа по секциям.

13.00 - Аттестация (для новичков), анкетирование

14.00 - 14.30 - Закрытие слета

#Новости#Молодежь#Работа#Тюмень#Ксения#Общество
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