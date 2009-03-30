Компьютер-моноблок Asus поступил в продажу

Отметим, что вместе с ET1602 был представлен компьютер-моноблок Asus Eee Top ET1603. Его единственное отличие от ЕТ1602 - видеосистема. У Asus Eee Top ЕТ1602 это Intel GMA950, у ET1603 - дискретная видеокарта ATI Mobility Radeon HD3450. Пока Eee Top ET1603 не поступил в продажу.