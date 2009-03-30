Компьютер-моноблок Asus поступил в продажу

Asus Eee Top ET1602 был представлен в ноябре прошлого года. Диагональ его сенсорного экрана равна 15,6 дюйма. Внутри компьютера установлен процессор Intel Atom N270, работающий с частотой 1,6 гигагерца.
Емкость жесткого диска ET1602 составляет 160 гигабайт, объем оперативной памяти - один гигабайт. Также в компьютере есть модуль Wi-Fi, 1,3-мегапиксельная веб-камера, разъемы Ethernet и USB.
Во время премьеры Asus Eee Top ET1602 сообщалось, что он доступен для предварительного заказа в нескольких онлайновых магазинах. Тогда он стоил 734 доллара.
Отметим, что вместе с ET1602 был представлен компьютер-моноблок Asus Eee Top ET1603. Его единственное отличие от ЕТ1602 - видеосистема. У Asus Eee Top ЕТ1602 это Intel GMA950, у ET1603 - дискретная видеокарта ATI Mobility Radeon HD3450. Пока Eee Top ET1603 не поступил в продажу.
Оба компьютера-моноблока Asus работают под управлением Windows XP. Впервые об их разработке стало известно в июне 2008 года.