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Гражданка Узбекистана привезла в Тюмень полкило героина в желудке

30 марта 2009, 11:52
В Тюмени пресечен канал поставки наркотиков из Узбекистана в особо крупном размере, из незаконного оборота изъято более 500 граммов героина.
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Тюмень

За незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу Российской Федерации задержана гражданка Республики Узбекистан.

В аэропорту "Рощино" (г. Тюмень) сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержали 48-летнюю гражданку Республики Узбекистан. Задержанная перевозила наркотики в своем желудке, предварительно проглотив 82 свертка с героином, общей массой более 538 грамм, сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области.

Следственным подразделением Регионального управления ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 уголовного кодекса Российской Федерации ("контрабанда"), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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