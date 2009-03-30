Гражданка Узбекистана привезла в Тюмень полкило героина в желудке

В аэропорту "Рощино" (г. Тюмень) сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержали 48-летнюю гражданку Республики Узбекистан. Задержанная перевозила наркотики в своем желудке, предварительно проглотив 82 свертка с героином, общей массой более 538 грамм, сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области.