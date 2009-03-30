Если сегодня тепло, то и весна теплой будет

Он отдавал все свои деньги нищим и жил при церкви на паперти. Через 18 лет он вернулся в Рим и жил в доме отца. Не узнанный им, как блаженный. Так он прожил 17 лет. Когда он умер в 411 году, отец, мать и жена узнали его по оставленному письму. Житие Алексея, человека Божия, - одно из любимых чтений на Руси.