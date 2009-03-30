Если сегодня тепло, то и весна теплой будет

Он отдавал все свои деньги нищим и жил при церкви на паперти. Через 18 лет он вернулся в Рим и жил в доме отца. Не узнанный им, как блаженный. Так он прожил 17 лет. Когда он умер в 411 году, отец, мать и жена узнали его по оставленному письму. Житие Алексея, человека Божия, - одно из любимых чтений на Руси.
По народной традиции 30 марта - Алексей теплый, Алексей-Солногрей.
«Сверху печет - снизу течет», «Покинь сани, снаряжай телегу» - говорили про этот день в народе. В день Алексея Теплого «доставай улья». Если в этот день тепло, то и весна будет теплой. Если в этот день появляются большие ручьи, то будет большой и широкий разлив по лугам.
В этот день начинают трогаться реки, переправа осложняется, рыба трогается с зимовья.