Блюда из овощей и фруктов для постящихся тюменцев

Перейдём к первым блюдам. Никаких особых секретов здесь нет. Варите те же самые супы, которые готовите не в пост только без мяса: борщ, щи, рассольник. гороховый суп и т. д. Пожалуй, из этого списка выпадает грибной суп. Многие считают его несытным. Однако в пост от него мало кто отказывается. Есть интересный рецепт супа-пюре. Для него нужно отварить чищеный картофель, потушить или пожарить на сковородке лук, морковь и грибы (опята, шампиньоны и пр.). Когда картофель сварится, размельчите его с помощью миксера. Затем добавьте в полученное жидкое пюре поджаренные овощи и грибы. Этот суп лучше подавать с чесночными сухарями.