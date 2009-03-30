Блюда из овощей и фруктов для постящихся тюменцев

До пасхи ещё три недели, а вы уже не знаете чем порадовать свою семью за обедом? Корреспондент Nashgorod.ru поможет справиться с этой проблемой. Возможно, предложенные блюда придутся по вкусу вам и вашим близким.
Не нарушая традиций, начнём с салатов и закусок. Первым продуктом, о котором мы расскажем, будет свекла. Если подключить фантазию, то можно придумать массу вариантов блюд из этого замечательного полезного овоща. Тёртую свеклу можно смешивать с чесноком, орехами, также овощ хорошо сочетается с сухофруктами. Кроме того, из свеклы делают всем известный винегрет с консервированным горохом, солёными огурцами и варёным картофелем.
С варёной морковью можно также поэкспериментировать. Морковь, заправленную сахаром или соком, готовят со свежими фруктами. Удачными вариантами считаются сочетания с яблоком, киви, абрикосом или персиком.
Многие любят капусту. И это правильно. Ведь она вполне может удовлетворить суточную потребность человека в витамине С, которого нашему организму сильно не хватает весной. Капусту по праву называют королевой овощей.
Попробуйте салат из фасоли с цветной капустой. Фасоль тёмных сортов отварить до готовности. Репчатый лук мелко нашинковать, и пассировать в масле. Цветную капусту разобрать на букетики и варить в течение пяти минут. Овощи смешать, добавив растолченный чеснок и измельченную зелень укропа. Посолить по вкусу. Вместо цветной капусты можно добавить капусту брокколи.
Белокочанная и краснокочанная капуста прекрасно сочетаются со свежими огурцами или яблоками.
Не будем забывать и про салат «Ассорти» или как в народе его называют «Летний». Помимо помидоров, огурцов и болгарского перца в блюдо можно положить маслины, оливки, а также консервированную кукурузу или горошек. Удачно могут вписаться и грибы (лучше шампиньоны). Такой салат заправляют как постным майонезом, так и подсолнечным или оливковым маслом.
Закусок тоже можно придумать огромное множество. Например, фаршированные помидоры. У спелых овощей срезать верхнюю часть. Крышечки не выбрасывать. Чайной ложкой аккуратно выбрать из помидоров мякоть и насыпать в полученное углубление немного соли и перца. Соленые грибы, зеленый лук, укроп мелко нашинковать, посолить, и заправить растительным маслом. Нафаршировать этой смесью помидоры, сверху прикрыть их срезанными крышечками. Здесь предложен лишь один вариант фарша. Однако вы можете придумать другие ингредиенты. К примеру, гречневая каша с чесноком или маслины с маринованными огурцами.
Перейдём к первым блюдам. Никаких особых секретов здесь нет. Варите те же самые супы, которые готовите не в пост только без мяса: борщ, щи, рассольник. гороховый суп и т. д. Пожалуй, из этого списка выпадает грибной суп. Многие считают его несытным. Однако в пост от него мало кто отказывается. Есть интересный рецепт супа-пюре. Для него нужно отварить чищеный картофель, потушить или пожарить на сковородке лук, морковь и грибы (опята, шампиньоны и пр.). Когда картофель сварится, размельчите его с помощью миксера. Затем добавьте в полученное жидкое пюре поджаренные овощи и грибы. Этот суп лучше подавать с чесночными сухарями.
Чтобы приготовить вторые блюда нам вновь пригодится капуста. Её можно тушить с картошкой, морковкой, луком и сладким перцем. Также используют консервированную кукурузу, горох и фасоль. С ними блюдо становится более сытным.
Обеденный стол можно украсить и овощными голубцами. Вилок капусты разобрать на листья. Капустные листья ошпарить, толстые прожилки срезать. Рис или гречу отварить, нашинковать морковь, лук. Смешать компоненты друг с другом, посолить по вкусу, поперчить. Завернуть капустные листья с фаршем конвертиком, обжарить в масле. Положить в кастрюлю на капустные листья, добавить полстакана воды. Помидоры нарезать ломтиками, положить на голубцы, добавить подсоленное растительное масло. На медленном огне довести до готовности.
Соскучились по блинам? Не проблема. Приготовьте постные символы солнца. Тесто нужно замешивать из муки, воды, дрожжей, соли и сахара. Дать тесту подойти. Затем положить в него тушеный лук. Дать тесту опять подойти 15 минут. Выпекать блины обычным способом.
Не будем сбрасывать со счетов и каши. Надоели банальные рецепты? Вот решение!. За три-пять минут до готовности добавляйте в каши вымоченные заранее различные сухофрукты. Лучше будет, если эти ингредиенты вы мелко нарежете.
Осталось рассказать о десерте. Здесь нам необходимо знать рецепт постного теста. Для него необходимо смешать муку, дрожжи, растительное масло, воду, соль и сахар. Выбирайте сами. Либо вы хотите просто сладкие домашние булочки, либо выпечку с начинкой. Здесь, как говорится, на вкус и цвет...
Также на помощь постящимся сладкоежкам придут всеми любимые фруктовые салаты. Никаких ограничений здесь нет. Смешивайте те фрукты, которые любите, заправляйте соком и наслаждайтесь вкусным блюдом!
Добро пожаловать к столу. Приятного аппетита!