1 апреля в Тюмени будет "Серебряный дождь"

«С момента идеи запуска радиостанции в нашем городе, до ее воплощения прошло ровно 2 года и 2 месяца. За это время были решены многие технологические и технические вопросы. Была выявлена целевая аудитория, для которой именно в это непростое время радиостанция «Серебряный Дождь» надолго станет надежным источником интересной, полезной и оперативной информации, а также отдушиной в музыкальных, интерактивных и других творческих потребностях. Эта, по сути, уникальная радиостанция, уже 14 лет бороздит по волнам российского радио эфира, и надолго остается первой кнопкой на радиоприемниках своих преданных слушателей уже более чем в ста городах и населенных пунктах России», — уточняет Генеральный директор ООО «Радиоволна» Константин Белов.