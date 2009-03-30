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1 апреля в Тюмени будет "Серебряный дождь"

30 марта 2009, 11:11
В Тюмени начнет вещание «Серебряный дождь» — новая информационно-развлекательная радиостанция, формат которой направлен на современную, думающую аудиторию, целеустремленных людей, которым небезразлично, что будет завтра и послезавтра.
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Тюмень

С 1 апреля в Тюмени на частоте 91,2 FM начнет вещание «Серебряный дождь» — новая информационно-развлекательная радиостанция, формат которой направлен на современную, думающую аудиторию, целеустремленных людей, которым небезразлично, что будет завтра и послезавтра.

«С момента идеи запуска радиостанции в нашем городе, до ее воплощения прошло ровно 2 года и 2 месяца. За это время были решены многие технологические и технические вопросы. Была выявлена целевая аудитория, для которой именно в это непростое время радиостанция «Серебряный Дождь» надолго станет надежным источником интересной, полезной и оперативной информации, а также отдушиной в музыкальных, интерактивных и других творческих потребностях. Эта, по сути, уникальная радиостанция, уже 14 лет бороздит по волнам российского радио эфира, и надолго остается первой кнопкой на радиоприемниках своих преданных слушателей уже более чем в ста городах и населенных пунктах России», — уточняет Генеральный директор ООО «Радиоволна» Константин Белов.

«Серебряный дождь» — это новости моды, кино, спорта и политики каждые полчаса; лучшие европейские хиты, популярные ретро мелодии 50-60 годов, диско 80-х; 30 часов интеллектуальной музыки в уникальном ночном шоу «Рихтер ФМ»; 25 авторских программ и ток-шоу; 16 звездных ведущих: Владимир Соловьев, Владимир Матецкий, Михаил Козырев, Леонид Володарский, Давид Шнейдеров, Алекс Дубас, Владимир Турчинский, Илья Рихтер, Ксения Собчак...

Именно «Серебряный дождь» ежегодно проводит церемонию вручения премии за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса «Серебряная калоша». Кроме того, радиостанция частенько гремит на всю столицу своими социальными и благотворительными акциями.

«Серебряный дождь» 91,2 FM — это первый в нашем городе радиопроект, который консолидирует умных, активных, успешных людей. Это радиостанция, умеющая поддерживать постоянную и качественную аудиторию в современных условиях. Организатор запуска — группа компаний «Тюмень Бродкастинг Групп» занимающаяся на сегодняшний день организацией трансляции «Русского Радио» в Тюмени 102,5 FM и «TATAR RADiOSI» 107,8 FM, планирующая до конца 2009 г реализовать запуск еще двух федеральных радиостанций.

1 апреля ровно в полдень приглашаем всех на запуск радиостанции «Серебряный дождь» в Тюмени!

Место встречи: ближайший радиоприемник, настроенный на волну 91, 2 FM

Смотри в будущее! Слушай дождь...

#Новости#СМИ#Тюмень#Таня#Культура
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